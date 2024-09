Turneul „Ilie Balaci“ așteaptă fluierul de start

Stadionul de Atletism „Nicolae Mărășescu“ va găzdui în intervalul 5-8 septembrie prima ediție a Turneului „Ilie Balaci“. Competiția omagiază moștenirea fotbalistică a „Minunii Blonde“ și se adresează grupelor de juniori Under 9, Under 10, Under 11 și Under 12.

La start se vor regăsi cluburile Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, Luceafărul Severin și Athletic Slatina. Vor evolua 32 de echipe, aproximativ 480 de juniori și NU vor fi acordate trofee sau premii individuale.

Despre prima ediție a Turneului „Ilie Balaci“ au vorbit astăzi, într-un cadru organizat, directorul CCJ al Universității Craiova, Lorena Balaci, fiica celui mai mare „8“ din istoria României, fostul portar al Craiovei Maxima, Gabriel Boldici, și fostul internațional Marius Iordache.

Lorena Balaci a anunțat motivele pentru care a decis perioada și locul de desfășuare, dar și faptul că va avea loc și un joc demonstrativ de old-boys, între fostele legende ale Științei și o echipă de prieteni a fostului jucător Ionuț Rada. La rândul lor, Gabi Boldici și Marius Iordache au depănat amintiri legate de Ilie Balaci, dar au comentat și prezentul fotbalistic. VEZI VIDEO!

