Cupa României / FCU Craiova şi CSM Slatina n-au confirmat aşteptările

Formaţiile oltene FCU Craiova şi CSM Slatina au fost eliminate în turul 4 al Cupei României.

Echipa patronată de familia Mititelu, FCU, a pierdut la penaltiuri confruntarea de la Alba Iulia, 5-6 cu CSM Unirea. A fost 1-1 în timpul regulamentar şi după cele două reprize suplimentare, iar la loviturile de departajare gazdele s-au impus cu 5-4.

În timpul regulamentar au înscris Fetiţa (’54), respectiv Claudiu Bălan (’11 – penalti).

CSM Unirea Alba Iulia: D. Roman – Ardei, Balaur, Vomir, Al. Giurgiu (’46, S. Ion), Boldea, Jorza, R. Nistor (’46, Pîntea), I. Tănase (’106, An. Roșu), Fetița, Blănaru. Antrenor: Alexandru Pelici.

FCU Craiova: C. Sandu – Padula, Kvakic, Lumbu, Tud. Oltean – Vl. Achim, C. Albu (’46, Ciubotaru) – Abbey, V. Pop, An. Dragu (’46, Ghindovean) – Cl. Bălan. Antrenor: Marius Croitoru.

Şi CSM Slatina a cedat tot la penaltiuri

De un deznodământ asemnănător a avut parte şi CSM Slatina în jocul de la Borcea, Agricola câştigând cu 6-5. A fost 1-1 în timpul regulamentar, golurile fiind marcate de Victor Militaru (’45+2) şi David Savu (’54). În reprizele suplimentare, Agricola a marcat tot prin Victor Militaru (’105), iar oltenii au egalat prin Cătălin Ţîră (’111). La penaltiuri, gazdele s-au impus cu 4-3.

Agricola Borcea: Rîmniceanu – M. Petre, Ghinga, Al. Iordănescu, Fl. Bălan, R. Dumitru, Ciochină, Novac, Epure, Al. Burlacu, V. Militaru. Antrenor: Marius Bratu.

CSM Slatina: Micu – A. Stan, Burnea, D. Savu, Riza, D. Toma, E. Pacionel, M. Cristea, Năstăsie, D. Dragu, Trică. Rezerve: Velcu – Gherghe, Sil. Matei, Andr. Luțu, Leață, C-tin. Radu, Golofca, Țîră, I. Mitran. Antrenor: Daniel Oprescu.

