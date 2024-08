Liga 2 | Viitorul Pandurii, învinsă și de Concordia Chiajna

Viitorul Pandurii Târgu Jiu merge din ce în ce mai rău. Trupa lui Călin Cojocaru a pierdut sâmbătă, pe stadionul „Municipal“ din Severin, scor 0-2, în fața formației Concordia Chiajna. Este la cel de-al doilea meci susținut pe arena de la Dunăre fără să marcheze. Confruntarea a contat pentru etapa a patra din Liga 2. Gorjenii ocupă acum penultima poziție din clasament, având doar un punct.

Golurile ilfovenilor au fost marcate de Andrei Marc (’85) și Adrian Petre (’90+3).

Călin Cojocaru nu disperă

Antrenorul formației Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Călin Cojocaru, nu-și face însă griji în privința retrogradării.

„Chiar dacă am jucat joi (în Cupă – n.r.), considerăm că am controlat jocul cu Chiajna. Am avut și ocazii, am avut și un penalti neacordat. Din păcate, lipsa de experiență a elevilor mei, care au ratat din poziții clare, și-a spus cuvântul. Am întâlnit un adversar cu experiență, care azi însă nu a jucat nimic și a câștigat nemeritat. Noi am adus jucători nepregătiți și relațiile de joc lipsesc, dar de la meci la meci am fost mai buni. Și cu Hunedoara am avut ocazii, iar înfrângerea cu 3-0 e cam dură. Arbitrajul ne-a fost și atunci potrivnic. Din păcate, și azi am lăsat spații și adversarul ne-a taxat. O eroare gravă de marcaj. Nu e normal, mai ales pe finalul meciului, la 0-0, să dormim pe noi, dar fundașii care au pierdut marcajul vor fi amendați.

Anul trecut aveam 3 puncte după primele 4 etape, iar apoi am intrat în pauza de iarnă de pe locul 6, de play-off. Am mai avut o înfrângere în 11 jocuri. Se poate și acum, dar trebuie să fim concentrați tot meciul și să nu mai ratăm cu nonșalanță. Orice echipă creată într-o lună de zile, are nevoie de ceva timp. Nu disperăm“, a spus Cojocaru, pentru Liga2.ro.

Vine o nouă partidă grea

În etapa a 5-a de la Ligii 2, Viitorul Pandurii va juca în deplasare, la CS Mioveni (sâmbătă, ora 11.00).

„Avem un meci infernal la Mioveni, dar jocul e în creștere. Cred că putem scoate un punct măcar“, a comentat Călin Cojocaru.

