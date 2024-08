Europa League / Elias Charalambous, optimist după meciul cu LASK Linz: “Se va decide la Bucureşti”

FCSB a terminat la egalitate cu echipa austriacă LASK Linz, 1-1 (1-1), joi seară, pe “Oberoesterreich Arena” din Linz, în prima manşă a play-off-ului Europa League. Gazdele au deschis scorul prin Taoui (‘34), iar românii au replicat prin Miculescu (’45+2).

Manşa secundă se va juca în data de 29 august, la Bucureşti, pe Stadionul „Steaua” (21:30).

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat că se aştepta la un astfel de deznodământ şi că soarta calificării va fi decisă în partida retur de la Bucureşti.

“Meciul a fost exact cum ne aşteptam. A fost greu pentru ambele echipe. Cred că am jucat organizat, am avut ocazii, în a doua repriză în special. Dacă am fi marcat golurile ar fi fost mai bine, dar şi aşa e un rezultat bun. Indiferent de rezultatul care ar fi fost astăzi, meciul decisiv va fi la Bucureşti. Cu fanii noştri alături avem şanse să ne calificăm”, a declarat Charalambous.

“În a doua repriză, cu mintea mai limpede, mai puteam marca. Va trebui să analizăm jocul, unde trebuie să-l îmbunătăţim. Sunt lucruri pe care trebuie să le vedem mai clar. Zburăm mâine direct pentru meciul cu Hermannstadt. Avem timp să vedem meciul ăsta după meciul cu Hermannstadt”, a completat antrenorul cipriot.

