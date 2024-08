Dinamo – „U“ Craiova | Fără concesii, „leilor“!

Liderul Superligii, Universitatea Craiova, o va întâlni sâmbătă, 24 august, de la ora 22.00, pe stadionul „Arcul de Triumf“, pe Dinamo București. Disputa contează pentru etapa a 7-a din Superligă. În ciuda parcursului opus din ultimii ani, rivalitatea este în continuare prezentă și naște ambiții în ambele tabere.

Costel Gâlcă: „Trebuie să performăm în fiecare meci“

Antrenorul Științei, Costel Gâlcă, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că echipa sa trebuie să demonstreze în fiecare meci că merită să ocupe prima poziţie a clasamentului. El se așteaptă la un meci cu intensitate şi agresivitate în partida cu Dinamo.

Vezi oferta Superbet pentru meciul cu Dinamo!

„Va fi un meci cu intensitate mare, agresivitate mare, pentru că atât Dinamo, cât şi noi avem aceste caracteristici în joc. Sper ca deciziile bune să le luăm noi de fiecare dată. Dinamo arată altfel comparativ cu sezonul trecut, au cumpărat jucători buni. Sunt o echipă competitivă, cu multă mobilitate în joc, oferă multe soluţii de la mijloc în sus. Trebuie să fim foarte atenţi, să profităm de tot ceea ce ni se oferă. Faptul că suntem pe primul loc momentan trebuie să ne dea încredere. Trebuie să performăm în fiecare meci, să avem realizări cât mai multe, să existe încredere totală, să se creeze o coeziune cu suporterii, pentru că este important. Noi trebuie să demonstrăm în fiecare meci că merităm să stăm acolo sus“, a declarat Gâlcă.

„Trebuie să îmbunătăţim unele părţi ale jocului“

Tehnicianul grupării din Bănie speră ca jucătorii săi să speculeze spaţiile libere pe care le vor lăsa „câinii“.

„Îmi doresc ca meciurile Universităţii Craiova, indiferent de echipa pe care o avem în faţă, să fie cu o intensitate, cu dorinţa de a câştiga tot timpul. Dinamo a schimbat mulţi jucători. Are o agresivitate bună și o mobilitate bună în teren. Sunt mult mai verticali comparativ cu anul trecut, dar lasă şi ei spaţii, ca toate echipele care atacă foarte mult. Şi aici trebuie să profităm noi.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

Noi vrem să demonstrăm de fiecare dată că echipa este într-un progres şi vrem să obţinem un rezultat pozitiv. Bineînţeles că surprinde forma lui Dinamo având în vedere că anul trecut s-a salvat cum s-a salvat, dar au schimbat mulţi jucători, au un antrenor ambiţios, care vrea mult mai mult de la jucătorii lui. Per total nu sunt mulţumit de jocul echipei, chiar dacă am câştigat cu 5-1 în ultimul meci. Am discutat cu băieţii, echipa trebuie să progreseze şi ofensiv şi defensiv, să fim mult mai agresivi atunci când nu avem mingea.

Trebuie să îmbunătăţim unele părţi ale jocului. Ştiţi că e mai uşor de ajuns pe primul loc decât să te menţii, dar noi trebuie să demonstrăm în fiecare meci că merităm să fim primul loc“, a adăugat acesta.

„Dacă se plăteşte o sumă corectă, poate să plece“

Referitor la posibilitatea ca atacantul Andrei Ivan să fie transferat la Rapid, Gâlcă a spus că ştia de la începutul sezonului că ar putea exista această posibilitate. El a reafimat că Universitatea Craiova va mai aduce jucători în următoarea perioadă.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

„Deocamdată nu este nimic concret. După cum ştiţi, în fotbal dacă se plăteşte o sumă corectă, poate să plece. El era un jucător care putea să plece şi ştiam asta de astă vară. Mai vin jucători! Eu ştiu că lumea este nerăbdătoare, dar trebuie să facem alegerile bune. Interesată de un jucător ca Ianis Hagi ar fi şi Universitatea Craiova, dar trebuie să şi putem să plătim pentru el. Cu siguranţă că vor veni jucători, pentru că avem nevoie“, a comentat Costel Gâlcă.

Cât despre decizia lui Alex Mitriță de a continua la Știința, în ciuda ofertelor primite, Costel Gâlcă a spus: „A fost o decizie foarte bună, atât pentru noi, cât și pentru el. Cu siguranță, dacă va pleca de aici o va face pe mult mai mulți bani și la o echipă mult mai bună din Europa. Nu mi-a cerut sfatul, dar știam că exita posibilitatea să și rămână“.

Takuto Oshima: „Am crezut că sunt pisici“

Din rândul jucătorilor Științei a vorbit Takuto Oshima. Mijlocașul japonez apreciază jocul lui Dinamo, dar nu s-a arătat temător.

„Știu că Dinamo este o echipă puternică și agresivă, de aceea trebuie să fim pregătiți. Cu siguranță, dacă vom avea intensitate, cum am pregătit în cadrul antrenamentelor, vom face o partidă bună. Știu că noi suntem lei, dar nu știu dacă ei sunt câini. Inițial am crezut că sunt pisici.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

Tot ce pot să spun este că îmi dau concursul să ajut echipa. Sunt 100% concentrat la fiecare meci și la ceea ce am de făcut la echipă. Înainte să vin, Costel Gâlcă mi-a spus câteva detalii despre club, dar și despre aspectele tehnico-tactice, iar acum sunt foarte fericit să fiu aici. Ca să fiu sincer, atât în ceea ce privește partea sportivă, cât și cea din afara terenului suntem o familie, ceea ce este un lucru foarte bun“, a declarat Takuto Oshima.

Citește și: Fluier de start și la Campionatul Național de Juniori