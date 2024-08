Liga 3 | ACSO Filiași a remizat în amicalul cu Minerul Lupeni

Formația doljeană ACSO Filiași a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida amicală susținută astăzi, pe stadionul „Orășenesc“, în fața echipei Minerul Lupeni. La pauză a fost 0-0, chiar dacă jocul a fost viu disputat. La reluare, oaspeții au deschis scorul prin Abraham (’54), iar Daniel Rogoveanu a restabilit egalitatea, după ce a transformat superb, de la 25 de metri, o lovitură liberă (’80).

ACSO Filiași: Șt. Popa – Mitulețu, Calu, Dina, Dogaru, Stăncălie, Armășelu, Rogoveanu, Vîlcică, Sebastian, Cioablă. Au mai intrat: Găgeatu – Ciucă, Cîrpici, S. Popa, Oprea.

Minerul Lupeni: Raț – Mazilu, Creciunesc, Vlad, Toma, Cercel, Marinca, Petea, Eshun, Baidoo, Abraham. Au mai intrat: Tonca, Iepure, Prem, Dobos, Drînga, Harsan.

„A fost un meci pe care l-am controlat din toate punctele de vedere. Am primit un gol pe o minge lungă și pe o respingere greșită a fundașilor noștri. După, am egalat dintr-o lovitură liberă executată magistral de Rogoveanu. Pot spune că sunt mulțumit că nu ne-am accidentat, dar și de evoluția lor. A fost un meci cu o încărcătură bună, cu o implicare bună a jucătorilor, dar trebuie să recunosc că mai sunt și mici nesincronizări. Am ratat destul de mult și primim gol din puținele ocazii pe care și le crează adversarii. Una peste alta cred că a fost un joc reușit“, a declarat Victor Naicu, pentru GdS Sport.

Bilanțul meciurilor amicale:

Acesta a fost cel de-al nouălea joc de verificare susținut de trupa lui Victor Naicu în perioada de pregătire. În primele opt, ACSO Filiași a înregistrat următoarele rezultate: 3-3 cu Unirea Ţânţăreni, 1-2 cu CSM Turnu Măgurele, 2-2 cu Gilortul Tg. Cărbuneşti, 3-3 cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, 1-2 cu FCU Craiova, 3-0 cu CSM Târgu Jiu, 4-2 cu Sporting Roşiori și 1-2 cu Vulturii Fărcășești.

Trupa lui Victor Naicu a evoluat și în turul doi al Cupei României, dar, din păcate, a părăsit competiția, fiind eliminată de Petrolul Potcoava.

Vineri, „returul“ cu Lupeni va fi ultimul amical

Ultimul test al formației ACSO Filiași de dinaintea reluării campionatului va fi tot în compania celor de la Minerul Lupeni. Returul cu Hunedorenii va avea loc vineri, de la ora 12.00, și nu sâmbătă, așa cum se stabilise inițial.

„E ultimul amical și, probabil, o să folosim din jucătorii care au jucat mai puțin astăzi. Rămânem concentrați pentru prima etapă din deplasare, pentru că este important să pornim cu un rezultat pozitiv“, a subliniat Victor Naicu.

ACSO Filiași va juca în prima etapă din Liga 3 – seria 8 pe terenul formației Vulturii Fărcășești (31 august, ora 18.00).

