Madrilenii exultă după cucerirea Supercupei Europei

Real Madrid a devenit prima echipă care reuşeşte să câştige de şase ori Supercupa Europei! Gruparea blanco s-a impus cu 2-0 în meciul cu Atalanta Bergamo, disputat miercuri seară, la Varşovia. Golurile “galacticilor” au fost marcate de uruguayanul Federico Valverde (’59) şi francezul Kylian Mbappe (’68).

Carlo Ancelotti: “Este o onoare şi un privilegiu să antrenez această echipă”

Antrenorul italian Carlo Ancelotti a declarat că este “o onoare şi un privilegiu” să o antreneze pe Real Madrid.

“Sunt foarte fericit. Este o onoare şi un privilegiu pentru mine să antrenez această echipă. Lucrurile au mers bine şi astăzi. Meciul a fost dificil în prima repriză, pentru că Atalanta ne-a pus probleme, a fost foarte puternică în dueluri. Când jocul s-a deschis puţin, s-a văzut calitatea diferită pe care o avem. Nu a fost un meci uşor, Atalanta a jucat foarte bine, din punctul meu de vedere”, a spus Ancelotti.

Referitor la debutul cu gol pentru francezul Kylian Mbappe, tehnicianul a precizat: “Are o calitate enormă. A lucrat bine, a combinat, a lucrat la nivel defensiv ca şi ceilalţi. Vini, Bellingham, Rodrygo au contribuit şi ei foarte mult… Echipa a avut o evoluţie foarte bună în repriza secundă”.

Kylian Mbappe: “Aşteptam de mult timp acest moment”

Starul francez Kylian Mbappe s-a declarat foarte fericit după debutul său cu gol la Real Madrid, în Supercupa Europei.

“Este extraordinar să începi cu un titlu, când toată lumea ştie ce înseamnă pentru mine doar să joc pentru acest club. Este incredibil, atmosfera a fost magică. Cine spune Real Madrid, spune trofee. Trebuie să câştigi aici, aşa că este foarte important ca la primul meci să câştigi un titlu. Pentru un jucător ca mine este important să fiu decisiv imediat, aşa că sunt foarte fericit, chiar dacă sunt mereu lucruri de îmbunătăţit şi sunt conştient de asta”, a declarat Mbappe, citat de Agerpres.

“A fost o seară grozavă, aşteptam de mult acest moment. Să joci cu acest tricou, cu această emblemă, pentru aceşti suporteri, este un cadou pentru mine. Suntem la Real Madrid, nu avem limită, dacă pot înscrie 50 de goluri, atunci 50 o să înscriu, dar cel mai important este să câştigăm şi să ne perfecţionăm ca echipă, pentru că vom câştiga ca echipă”, a adăugat atacantul francez.

Gian Piero Gasperini: “Real Madrid a meritat victoria”

Gian Piero Gasperini, antrenorul echipei Atalanta Bergamo, a recunoscut că Real Madrid a meritat să câştige Supercupa Europei. El crede că elevii săi ar fi avut mai multe şanse să intre în posesia trofeului dacă reuşeau să marcheze atunci când au avut o ocazia.

“Meciul a avut multe ingrediente. Real Madrid a meritat să câştige. Ceea ce ne rămâne după acest meci este că a fost un moment în care puteam dezechilibra jocul şi nu am făcut-o. Am avut senzaţia că am fi putut pune probleme adversarilor noştri dacă reuşeam să ne exprimăm aşa cum am făcut-o în perioade lungi de joc. Am fost încrezători în această privinţă, dar esenţial era să fim foarte eficienţi şi să putem marca. Dacă am fi reuşit să preluăm conducerea, am fi avut o şansă mai mare. Îmi pare rău că nu am putut să înscriem primii”, a declarat Gasperini.

