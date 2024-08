Marius Croitoru: „Băieții trebuie să învețe, din nou, să se bucure“

Antrenorul formației FCU Craiova, Marius Croitoru, s-a bucurat pentru victoria la limită contra Chindiei Târgoviște, din etapa a 2-a din Liga 2. El a admis că jocul a scârțâit și a explicat de ce unii dintre jucătorii săi nu au evoluat așa cum și-ar fi dorit.

„Greu. O primă repriză bună, în care am dominat jocul fără niciun fel de probleme. O repriză a doua mai echilibrată, dar și aici cred că am fi putut încheia jocul. Cel mai important este că am câștigat cele trei puncte și băieții trebuie să învețe, din nou, să se bucure. Au trecut peste o perioadă foarte grea. Și mental au avut de suferit foarte mult, pentru că sunt conștienți că valoarea lor nu este aceasta, de Liga a 2-a.

Este foarte important să conștientizeze că meciurile din eșalonul secund au altă intensitate, alt ritm. E cu totul diferit de prima ligă. Până la urmă, e numai meritul băieților, pentru că au făcut un efort deosebit, pe o căldură incredibilă. Nu am avut niciun fel de probleme defensiv. Să spunem că au avut ocazii… E clar că lumea își dorește mult mai mult și așteaptă mult mai mult de la noi“, a declarat Marius Croitoru.

„Trebuie să ajungem să jucăm la același nivel de intensitate din ce în ce mai mult. Până acum, din tot ceea ce am simțit în această perioadă de când sunt aici, chiar și în această săptămână, după ce s-a întâmplat la Reșița, a fost un blocaj mental. Prin această victorie, sper să îi deblocheze și să le dea încredere că valoarea lor este mult mai mare, nu de Liga a 2-a“, a mai spus Croitoru.

Vrea o săptămână cu victorii

În etapa viitoare, FCU Craiova va evolua în deplasare, la CSC Dumbrăviţa (sâmbătă, ora 11.00). Până atunci, trupa lui Marius Croitoru va schimba competiţia, urmând să evolueze în turul 3 al Cupei României, la Potcoava, împotriva formaţiei CSO Petrolul (miercuri, 14 august, ora 17.30).

„Avem un program greu, în care jucăm miercuri-sâmbătă, cu o deplasare. Îmi doresc să câștig, să merg mai departe. E clar că trebuie să țin cont și de anumite lucruri, să dăm minute și altor jucători. În mare parte va fi cam aceeași echipă. Îmi doresc foarte mult să câștig și FCU are nevoie de victorie. Doar așa putem să printem încredere în valoarea noastră“, a comentat Marius Croitoru.

Dragoș Albu: „Nu ne-am bucurat prea mult“

Din rândul jucătorilor lui FCU, căpitanul Dragoș Albu, a recunoscut că bucuria succesului a fost destul de moderată. El a punctat că își dorește rezultate bune în continuare, pentru că moralul nu este la 100%.

„Sincer să fiu nu ne-am bucurat prea mult, pentru că avem mult de muncă, dar e o victorie foarte muncită. Am jucat bine în prima repriză, în cea de-a doua nu ne-a prea mai ieșit jocul. A intervenit puțin și presiunea rezultatului, dar mă bucur că am câștigat. Avem nevoie de o victorii și sper să o ținem pe această linie. Poate fi acesta momentul descătușării noastre.

Sezonul este foarte lung și e nevoie de foarte multă muncă, seriozitate, disciplină și sperăm să promovăm. Sunt foarte multe echipe bune înscrise în lupta pentru promovare, dar sperăm să fim noi cei care vom urca în Liga 1.

O să fie un meci foarte greu la Potcoava, dar sperăm să câștigăm și să ajungem cât mai departe în Cupa României“, a declarat Dragoș Albu.

