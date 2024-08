Liga 2 / Viitorul Pandurii, umilită la Severin de Csikszereda

Viitorul Pandurii Târgu Jiu a început prost campionatul Ligii 2. După 0-0 la FC Bihor, gruparea gorjeană a capotat pe teren propriu, la Severin, scor 1-4, în faţa formaţiei Csikszereda Miercurea Ciuc. Golurile învingătorilor au fost marcate de Gal-Andrezly (’45+2), Babati (’54 – penalti), Bakos (’63) şi Dolny (’79). Oltenii au redus din diferenţă prin Mohamed Kamara (’90+4).

Viitorul Pandurii: Lupescu – Sturzu, Gavric, Dumbrăvean, Godja – M. Camara, Dasic (’71, Zacharie) – R. Vulpe (’86, Geană), Moisie (’56, Gașpar), Lupulescu (’71, Ed. Croitoru) – Andreaș (’56, Cîniparu).

Călin Cojocaru: “Aşteptam altceva de la jucătorii mei”

Antrenorul formaţiei Viitorul Pandurii, Călin Cojocaru, suspendat pentru acest meci, a recunoscut că echipa sa a făcut figurație pe gazon.

“Nu are importanță că eu am stat în tribună cu Miercurea Ciuc. Practic, jucătorii sunt cei care joacă în teren. Eu le-am transmis clar ceea ce au de făcut, dar trebuie să și pună în practică ceea ce le spun. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea, ca să progresăm. Consider că în prima repriză am stat destul de bine în teren, dar am luat un gol la ultima fază, gol care din punct de vedere psihologic ne-a afectat. E clar că am întâlnit o echipă mult mai compactă, mult mai omogentă, mult mai combinativă, iar noi nu am reușit să o blocăm.

A doua repriză am început-o și mai prost, cu un penalti acordat oaspeților, și nu am mai avut forță. Adevărul e că nu am jucat nimic! Eu așteptam altceva de la jucătorii mei. Nu vreau să caut scuze, gen oboseală, că am jucat în Cupă și ei nu. Din păcate, noi nu am jucat nimic și rezultatul e conform cu ceea ce s-a jucat pe teren”, a spus Călin Cojocaru, conform liga2.prosport.ro.

Pentru Viitorul Pandurii urmează un meci în deplasare, la CSM Slatina, în campionat (sâmbătă, ora 11.00). Jocul din turul trei al Cupei României, contra Corvinului Hunedoara, ce ar fi trebuit să se desfăşoare miercuri, a fost reprogramat pentru 21 august, de la ora 17.30.

