Liga 2 / CSM Slatina a făcut spectacol la Piatra Neamţ. Oprescu face în continuare pe bosumflatul

CSM Slatina a reuşit să obţină o victorie extrem de importantă în etapa a doua din Liga 2, impunându-se clar sâmbătă, cu 3-0, în Moldova, în faţa formaţiei Ceahlăul Piatra Neamţ.

Gruparea olteană a deschis scorul graţie unui autogol semnat de Eugenio Bracelli (’8). Cătălin Doman a reuşit apoi să majoreze avantajul printr-un penalti (’21), apoi tot el a stabilit rezultatul fina cu şut superb de la mare distanţă (’42).

CSM Slatina: P. Toroc – Gherghe, Bărăitaru, C. Toma, S. Matei, Trașcu (’87, D. Toma), C. Radu (’72, Năstăsie), Doman (’72, D. Dragu), Golofca (’72, Riza), Kayondo (’72, Țîră), I. Mitran.

Daniel Oprescu preconiza victoria

Antrenorul formaţiei CSM Slatina, Daniel Oprescu, a surpins la finalul partidei din Moldova, când a afirmat că se aştepta la o asemenea victorie.

“Ne așteptam la acest scor, sincer, pentru că nu puteam să-i prindem într-un moment mai bun. După o înfrângere la fel de usturătoare în prima etapă au arătat că nu au relațiile de joc bine conturate. Era un moment favorabil să facem și noi un rezultat de maniera asta. E prima deplasare lungă în care am reușit să câștigăm. Mă bucur că am gestionat cum trebuie această deplasare lungă. Nu e o surpriză pentru mine rezultatul de azi. Am anticipat că dacă vom juca în prima repriză așa cum am făcut-o cu cei de la Voluntari sau în pregătire cu FC Argeș, Craiova sau Steaua, putem să câștigăm fără probleme la Piatra Neamț”, a declarat Daniel Oprescu, citat de liga2.prosport.ro.

“Anul acesta nu mai vreau să ne scăldăm în mediocritate”

Tehnicianul grupării de pe malul Oltului nu a trecut încă peste jocul cu FC Voluntari, din prima etapă, când slătinenii au fost egalaţi în minutul 90+7.

“Sunt supărat că am primit gol în minutul 90+7 în etapa trecută. Chiar și acum le-am spus băieților în vestiar, pentru că și acolo am avut 1-0 și trei-patru situații în care puteam să decidem jocul încă de la pauză, chiar și în repriza a doua. Rămâne amărăciunea golului primit în minutul 90+7. Sper ca băieții să recupereze cele două puncte pierdute în meciurile viitoare. Le-am spus că anul acesta nu mai vreau să ne scăldăm în mediocritate. Sper că a înțeles toată lumea.

Ne propunem să facem mai mult decât anul trecut. Aș vrea o clasare peste mijlocul clasamentului, să fim acolo în primele șapte-opt echipe. Nu e un secret că suntem printre cele opt echipe fără drept de promovare. Probabil că administrația o să lucreze în paralel cu construirea noului stadion. În 2-3 ani vom avea un stadion nou şi sper să avem și drept de promovare, să avem și investitori privați, să putem să ne propunem și noi mai mult. Nu neapărat play-off, că dacă ne-am duce în play-off, fără drept de promovare, iar ar apărea discuții inutile, cum au fost în sezonul anterior”, a completat Oprescu.

Urmează o săptămână solicitantă

Pentru CSM Slatina urmează o săptămână solicitantă. Miercuri, de la ora 17.30, gruparea slătineană joacă în Cupa României, în deplasare, la ACS Lupii Profa. Ulterior, în etapa a treia din campionat, CSM Slatina joacă acasă cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu (sâmbătă, ora 11.00).

“Urmează meciul de Cupă și apoi acasă cu Viitorul Pandurii. Dacă batem, abia atunci putem vorbi de un început bun de campionat. Pentru că am mai făcut-o și în anii anteriori și după vreo două-trei etape am dat cu bâta-n baltă. Noi nu am vrea să fim o surpriză, ci să avem constanță în evoluții. Constanța aduce și rezultate”, a punctat Daniel Oprescu.

