CSS Craiova și-a prezentat „arsenalul“ pentru noul sezon de Liga Elitelor

CSS Craiova continuă să fie o forță în materie de juniori. Gruparea din Bănie aliniază și în noul sezon competițional de la Liga Elitelor patru formații cu puști ambițioși, dornici de rezultate importante. Acest lucru este evidențiat chiar de directorul CSS Craiova, Alin Staicu.

„Mă bucur în primul rând pentru oportunitatea pe care le-o putem oferi copiilor din cadrul clubului nostru de a participa în cele mai importante competiții la nivel juvenil și anume Liga Elitelor U16, U15, U14, U13. Rezultatele din ultima perioadă, dar și munca asiduă depusă împreună cu colegii mei de a ne dezvolta, din toate punctele de vedere, ne-au adus pe poziția 44 în clasamentul clasificării FRF a celor mai bune academii de fotbal la nivel național!

Obiectivul nostru de la campionatele Ligii Elitelor, care vor începe pe 10 august, este acela de a reuși să prezentăm un fotbal cât mai plăcut, respectând filosofia clubului, astfel încât la finalul acestui an să creștem nivelul valoric al fiecărui sportiv din academie“, a declarat Alin Staicu, pentru GdS Sport.

Iată profesorii-antrenori care se ocupă de destinul CSȘ Craiova în anul competițional 2024/2025: Ion Robert Catană (Under 13), Bogdan Budescu (Under 14), Gheorghe Vlad (Under 15) și Alin Bugălă (Under 16), Alexandru Boangiu și Marian Zaharia.

Colaboratori CSS Craiova: Ionuț Onescu (antrenor secund Under 15), Jugănaru Aurelian (antrenor cu portarii).

Jucătorii pe care se va baza CSS Craiova în noul sezon competițional al Ligii Elitelor:

Under 13: Alexandru Avram, Andrei Lazăr, Ștefan Chiciu, Andrei Cojocaru, Alexandru Ungureanu, Rareș Dăoagă, Vlad Diaconu, Andrei Drăghici, Edward Dragu, Ianis Dumitra, Denis Geană, David Gheorghe, Theodor Ghisdavu, Denis Giotoiu, Darius Ioniță, Cătălin Găman, Denis Marcu, David Pîrvu, Alexandru Stroe, Răzvan Opran, Robert Urziceanu, Filip Staicu, Alexandru Trancă, Cătălin Vlad, Alexandru Curiman.

Under 14: Darius Onescu, David Grecu, Mădălin Băluță, Ștefan Măndescu, Mattia Celoiu, Vlad Anuța, Matteo Iancu, Mihai Arvătescu, Patrick Lungu, Luca Vîrtosu, Darius Mehedințeanu, Rareș Brosban, Roberto Stănică, Andrei Nicolae, Darius Hârșovoiu, Alin Goangă, Darius Dobre, Darius Calciu, Alesio Mărunțelu, François Drăghici.

Under 15: Vlad Georgescu, Mihnea Trifănescu, David Bratu, Vladimir Balica, Eric Dinu, Nicholas Zamfir, Yanis Beciu, Rareș Iancu, Darius Nica, Mario Mujea, Rareș Chiriță, David Afronie, Ianis Pîrjol, Robert Stan, Davide Costache, Niky Răduț, Darius Onescu, Ștefan Ciocoiu, David Pîrvu, Sebastian Cîrloganu, Darius Tițu, Robert Dragotă.

Under 16: Laurențiu Perciu, Eric Pisică, Ionuț Vlădulescu, David Cîrstianu, Sasha Vieru, Denis Cutieru, Sebastian Dogaru, Tiberiu Furiși, David Vasilache, Andrei Cârlan, Darius Tănase, Marco Popescu, Laurențiu Ionescu, David Manea, Jason Petrescu, Erminio Tănăsescu, Sorin Vasile, Cătălin Cerga, David Zuică, Gabriel Enache, Fabian Gegiu, Alexandru Băloi, Rareș Capisizu, Angel Popescu.

Programul meciurilor din acest weekend:

U16: ACS Juniorul 2014 – CSS Craiova | sâmbătă, 10 august, ora 12.00.

U15: ACS Juniorul 2014 – CSS Craiova | sâmbătă, 10 august, ora 14.00.

U14: CSS Craiova – CSS Severin | sâmbătă, 10 august, ora 16.00, stadionul „Aripile“.

U13: CSS Craiova – CSS Severin | sâmbătă, 10 august, ora 17.30, stadionul „Aripile“.

Galerie foto:

Citește și: ACSO Filiaşi a părăsit Cupa României