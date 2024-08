Alex Mitriță a comentat pe tema plecării de la Universitatea Craiova

Alex Mitriță, vedeta formației Universitatea Craiova, a vorbit la finalul meciului cu Petrolul Ploiești despre viitorul său. Acesta a punctat că nu va pleca din Bănie, cel puțin momentan. „Piticul Atomic“ a admis că lucrurile se pot schimba dacă Gaziantep sau alt club din străinătate va face o ofertă concretă și corectă pentru el.

„Cu siguranță, nu (întrebarea fiind dacă meciul cu Petrolul a fost ultimul în tricoul Științei – n.r). Sunt aici, încerc să-mi fac treaba cât mai bine aici. Nu discutăm asta. Când va fi o ofertă clară, vom discuta“, a spus Alex Mitriță, la Digi Sport.

În privința remizei cu Petrolul, Alex Mitriță consideră că nu trebuie considerat un rezultat negativ pentru echipă.

„Important e că nu am pierdut. Am luat un punct și sper să avem o zi, două libere să ne reîncărcăm. Am simțit oboseala în teren. Nu știu dacă Petrolul a legat patru-cinci pase, a stat mai mult în defensivă. Am încercat să îi desfacem, dar nu am putut. Ne axăm pe campionat, nu am pierdut și nu trebuie să fim așa triști. Am scos un punct“, a declarat Alex Mitriță.

