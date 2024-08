Liga 2 / CSM Slatina, ţinută în şah de FC Volutari

CSM Slatina a debutat cu o remiză în noul sezon al Ligii 2. Trupa lui Dan Oprescu a înregistrat 1-1 cu FC Voluntari, în partida susţinută sâmbătă, pe stadionul “1 Mai”.

Oltenii au deschis scorul rapid, prin Cătălin Doman, cu o reluare de la 12 metri, după un assist al lui Traşcu (’8).

Ifovenii au egalat norocos, în minutul 90+7, prin Armaş, cu o lovitură de cap de la 7 metri, după o centrare venită din stânga.

De menţionat faptul că gruparea de pe malul Oltului a evoluat în inferiroitate numerică din minutul 87, când Ionuţ Burnea a văzut cartonaşul roşu după un fault dur.

CSM Slatina: P. Toroc – Burnea, Bărăitaru, C. Toma, Sil. Matei, Trașcu, C-tin. Radu, Doman, Golofca, Kayondo, I. Mitran. Rezerve: Micu – D. Dragu, Dav. Savu, Al. Sima, D. Toma, Năstăsie, M. Cristea, Țîră, Trică. Antrenor: Daniel Oprescu.

FC Voluntari: Ius. Chirilă – Gîț, Armaș, Pițian, Fl. Mitrea, Alb. Călin, Panos, Droppa, Cârnat, Fantis, Nemec. Rezerve: Al. Maxim – Ct. Alexe, Andreș, D. Bujor, D. Toma, Voican, Al. Șuteu, Cocian, R. Crișan. Antrenor: Claudiu Niculescu.

Daniel Oprescu: “Am mai trecut prin aşa ceva”

Antrenorul formaţiei CSM Slatina, Daniel Oprescu, a fost dezamăgit de rezultat.

„Au fost mai multe întâmplări nefericite. L-am băgat pe Sima, şi-a fracturat umărul. A trebuit să facem schimbare imediat după ce abia intrase, şi o făcuse foarte bine. Aveam nevoie de aportul lui. Apoi rămânem în inferioritate şi luăm gol la ultima faza. Am mai trecut prin aşa ceva. Trebuie să trecem peste momente de genul acesta. Trebuie să începem să ne comportăm ca o echipă mare. Pe lângă toate aceste întâmplări nefericite şi noi ne-am retras prea mult. Puteam, chiar şi în zece oameni, să ţinem puţin jocul mai sus. Dar, eu ştiu, am mai trecut prin astfel de situaţii, când eşti foarte aproape să obţii un rezultat pozitiv şi forţele nu mai sunt proaspete, tendinţa este să te retragi. Am văzut-o şi la echipele mari”, a declarat Daniel Oprescu, conform Newsflux.

Citeşte şi: Liga 2 | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 1