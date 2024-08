Juniori U15 / Universitatea Craiova a câştigat Cupa “Ion Oblemenco”

Echipa de juniori sub 15 ani a clubului Universitatea Craiova a câştigat duminică trofeul cele de-a treia ediţii a Cupei “Ion Oblemenco”, pe care a organizat-o în incinta bazei de pregătire “Aripile”.

În “grupa albastră”, puştii Ştiinţei au înregistrat următoarele rezultate: 5-0 cu FC Argeş, 3-0 FCSB, 3-0 cu Dinamo. În semifinale, Universitatea Craiova a dispus cu 3-0 de FC Bacău, a doua clasată în “grupa albă”, din care au mai făcut parte echipele CSJ Ştiinţa U Craiova, Viitorul Cluj şi Rapid. În fine, în finala turneului Ştiinţa s-a impus cu 3-0 în faţa formaţiei Viitorul Cluj.

Cel mai bun portar: Haris Papalitsas.

Golgheterul turneului: Alex Cojocaru.

Jucătorul turneului: Albert Şchiopu.

Lotul echipei Universitatea Craiova U15:

-portari: Haris Papalitsas, Robert Moraru, Alberto Moscatelli;

-jucători de câmp: Mario Stănculeasa, David Loghin, Zaid Massoussi, Cătălin Banu, Gabi Lupu, Albert Şchiopu, Mario Mişan, Franco Duţă, Alex Cojocaru, Sebastian Făget, Antonio Crişan, Răzvan Dicuţ, David Cîrstea, Marius Voicu, Sasha Ciucă, Bogdan Diaconescu, Ovidiu Matea.

“A fost un turneu greu. Am susţinut cinci jocuri cu echipe foarte bune ale campionatului şi am obţinut rezultate foarte bune. Felicit copiii pentru efortul pe care l-au depus pe durata celor trei zile de competiţie şi pentru felul cum s-au pregătit pentru turneu, dar şi cum au evoluat. Au oferit, practic, ceea ce ne aşteptam. Era normal să se vadă progresul cu fiecare etapă pe care am străbătut-o împreună. Acest trofeu ne dă şi un moral bun pentru începutul campionatului, care bate la uşă”, a declarat antrenorul Bogdan Vrăjitoarea, pentru GdS Sport.

