“U” Craiova – UTA / Pornirea a fost grea, alb-albaştrii promit altceva

Universitatea Craiova nu a confirmat aşteptările în primul joc, cu Hermannstadt, în deplasare, dar e gata să debuteze cu victorie în faţa propriilor suporteri. Prima întâlnire cu publicul din Bănie va avea loc sâmbătă, de la ora 19.00, când Ştiinţa va da piept cu UTA Arad.

Disputa de pe stadionul “Ion Oblemenco” va fi arbitrată de Andrei Florin Chivulete (Bucureşti). Acesta va fi ajutat de asistenţii Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), respectiv Andrei Constantinescu (Bucureşti). Al patrulea oficial va fi Iulian Dima (Bucureşti).

VAR-ul va fi asigurat de Rareş George Vidican (Satu Mare) şi Andrei Antonie (Bucureşti).

Observator din partea CCA va fi Teodora Albon (Cluj). LPF l-a numit supervizor pe Viorel Ilinca (Piteşti).

Costel Gâlcă: “Îmi doresc să vină şi prima victorie”

Antrenorul Universităţii Craiova, Costel Gâlcă, a declarat că UTA a pus multe probleme în atac formaţiei Rapid, în prima rundă, şi, în consecinţă, nu se aşteaptă la un meci uşor sâmbătă seara.

“Va fi un meci foarte greu, UTA a jucat în prima etapă contra Rapidului şi a demonstrat că e o echipă competitivă, cu un joc foarte bun. Au pus multe probleme în atac atunci şi chiar putea să câştige. Aşa că nu ne aşteapă un meci uşor. Îmi doresc să vină şi prima victorie în această ediţie de campionat. Vreau ca echipa să arate bine pentru că e important să îi atragem pe suporteri de partea noastră, să vină în număr mare la stadion.

Mircea Rednic e un antrenor cu experienţă, a avut rezultate la toate echipele la care a fost. Dar sper ca totuşi noi să câştigăm, iar victoria să vină în urma unui joc bun. Intrăm într-un ritm mai alert, cu multe meciuri, iar eu sper ca echipa noastră să facă faţă. Au venit şi jucători noi, încet-încet se adaptează şi ei la ceea ce vrem noi”, a afirmat tehnicianul.

“Nu există conflict cu niciun jucător!”

Tehnicianul Ştiinţei a explicat că nu este în conflict cu mijlocaşul Alexandru Mitriţă.

“Şi în campionatul trecut a fost o situaţie similară. El a lipsit de la câteva antrenamente, şi nu e numai cazul lui, ci şi al lui Djokovic, Vlădoiu… Deci Mitriţă nu a participat la antrenamente şi nu putea să înceapă meciul de la început. Nu există conflict! Nu există conflict cu niciun jucător! Aici nu e cu şef, aici trebuie să avem o ordine în toate. Respectul este maxim, aşa că nu e nicio problemă. Eu zic că băieţii sunt cum trebuie, poate câteodată e un grup prea cuminte. Mi-aş dori să fie mai răi, dar în teren”, a spus Costel Gâlcă.

“Maribor este o echipă complicată pentru noi”

Referitor la NK Maribor, adversara din turul al doilea preliminar al Conference League, Gâlcă a afirmat:

“Maribor este o echipă foarte bună, cu un joc colectiv bun. Mult mai bun decât al celor de la Botev Plovdiv. Maribor este o echipă complicată pentru noi, dar sperăm să trecem mai departe. Deocamdată mă concentrez pe UTA, pentru că este meciul cel mai apropiat şi mai important. După aceea o să vorbim şi despre celelalte meciuri”.

Vorbe de bine pentru Markovic şi Câmpanu

Întrebat de GdS despre împrumuturile lui Alex Câmpanu la UTA şi Jovan Markovic la Hermannstadt, Costel Gâlcă a spus:

“Pentru Markovic poate fi un pas înainte acest împrumut. La fel cum e şi pentru Cîmpanu. Ei trebuie să joace, să fie mult mai buni acolo pentru că poate au şanse mai mari să joace. Şi cu siguranţă dacă vor face un campionat bun vor veni înapoi.

Cicâldău ar fi binevenit, dar în momentul de faţă el este departe de Universitatea Craiova. Aşa cred eu. Personal, mi-aş dori să mai vină jucători pentru că avem multe meciuri în multe competiţii şi ne dorim să ajungem cât mai departe în fiecare dintre ele”.

Nicuşor Bancu: “Nu îmi doresc o victorie la scor cu UTA, ci doar o victorie”

Din rândul alb-albaştrilor, căpitanul Nicuşor Bancu a declarat că nu îşi doreşte o victorie la scor în partida cu UTA, ci doar o victorie.



“Toţi cei care vin la Craiova vor să demonstreze, vor să câştige şi să meargă la o echipă mai bună. Aşa că ştim că nu va fi uşor pentru noi. Dar cu siguranţă ne vom ridica la nivelul partidei şi la final sper să reuşim să câştigăm. Toate echipele pe care le întâlnim sunt de bătut atât timp cât noi facem ce trebuie pe teren. Dacă vom face ce am planificat, atunci meciul cu UTA va fi unul uşor. Dacă nu, vom avea probleme. Eu nu cred că va fi o victorie la scor. Nici nu îmi doresc o victorie la scor, ci doar o victorie”, a spus fundaşul stânga al Ştiinţei.

“Deocamdată mă concentrez pe partida cu UTA, după aceea îi vom analiza şi cei de la Maribor. Însă acum vreau să facem în aşa fel încât să câştigăm, pentru că avem nevoie de toate cele trei puncte. În campionat vom lua fiecare meci în parte, iar la final sperăm să fim acolo sus”, a adăugat el.



Nicuşor Bancu a menţionat că nu se gândeşte la un transfer în străinătate: “Acum nu mă gândesc la transfer, chiar dacă a fost un sezon bun pentru mine, atât la echipa de club, cât şi la naţională. A început un nou sezon şi mă gândesc doar la el. Nu mă gândesc să plec la o altă echipă, în altă ţară… pentru că am contract aici, sunt plătit şi trebuie să îmi fac treaba”, a precizat Bancu.

Mircea Rednic: „Nu-mi convine!”

De partea cealaltă, tehnicianul formaţiei UTA, Mircea Rednic, are încredere că echipa sa poate face un meci bun în Bănie.

„ Universitatea Craiova are condiții bune, un lot bun, un antrenor tânăr, dar cu experiență și care a făcut deja performanță. Nu trebuie nici să uităm că ei au primul meci în Conference League săptămâna viitoare. Va fi o dublă importantă pentru ei, pentru club și s-ar putea să fie ceva schimbări față de ultimul meci, asta-i clar. Dar și la noi vor fi ceva modificări, ținând cont și de adversari. Toți sunt pregătiți. Le-am spus să se pregătească foarte bine că vor avea șansă. La mine nu există rezerve sau titulari. Toți trebuie să fie pregătiți 100%, pentru că la meciul cu Craiova nu o să meargă cu jumătăți de măsură”, a avertizat Mircea Rednic.

„La Craiova îmi doresc să intrăm mult mai bine decât am făcut-o cu Rapidul. La Craiova va fi cu totul altceva. La meciurile de acasă, cei de la Craiova vin cu presiune, încearcă să pornească atacuri de sus, să nu lase adversarii să-și facă jocul. Clar o să fie un meci foarte greu, dar suntem pregătiți și ne jucăm șansa noastră, avem numai de câștigat. Craiova și-a anunțat dorința de a câștiga campionatul și cupa și la ce investiții se fac acolo, mi se pare corect și realist să-ți propui performanța”, a punctat “Puriul”.

Mitriță îi dă insomnii

Mircea Rednic a insistat și pe individualitățile Craiovei și a spus că nu-i convine deloc situația creată între Constantin Gâlcă și Alexandru Mitriță înainte de startul sezonului.

„Au jucători care pot să facă diferență și mie chiar nu-mi convine situația și scandalul care a fost. Dacă e adevărat ce s-a scris în presă legat de Mitriță, atunci mai mult ca sigur el va juca cu ambiție să arate că e un fotbalist de bază și că s-a făcut o greșeală că nu a jucat titular la Sibiu.E clar că e calitate în grup, iar Ivan poate să facă și el diferența. Am înțeles că reintră și Bancu, dar și georgianul care a fost la Euro (Anzor Mekvabishvili – n.r.). Nu știu care situația lui Baiaram, pentru că ei aici la under au avut probleme. Va fi din nou Danciu sau Baiaram, care – din câte am înțeles – se antrenează cu grupul. Dar și noi am crescut puțin, avem un mijloc central solid, dispus la efort. Probleme medicale nu avem, singura problemă e că nu putem să-l folosim pe Câmpanu, așa a fost înțelegerea cu cei de la Craiova, să nu joace contra lor”, a mai declarat Mircea Rednic.

Superliga, etapa a doua:

Vineri, 19 iulie: Poli Iași – FC Botoșani 1-0; Unirea Slobozia – FCSB 2-2.

Sâmbătă, 20 iulie – ora 19.00: Universitatea Craiova – UTA Arad; ora 22.00: Rapid – CFR Cluj.

Duminică, 21 iulie – ora 19.00: U Cluj – Hermannstadt; ora 22.00: Dinamo – Petrolul Ploiești.

Luni, 22 iulie – ora 19.00: Gloria Buzău – Sepsi Sf. Gheorghe; ora 22.00: Oțelul Galați – Farul Constanța.

Citește și: Conference League / NK Maribor, viitoarea adversară a Universităţii Craiova