Liga 2 | Forțe proaspete pentru FCU!

FCU Craiova a anunțat cooptarea atacantului Claudiu Bălan și a mijlocașului de bandă stângă Traian Ciubotaru.

„Claudiu Bălan a semnat un contract valabil pe o perioadă de 2 ani cu FCU“, a anunțat clubului patronat de familia Mititelu.

Atacantul central de picior drept a mai jucat FCU între 2014 și 2022. El a mai îmbrăcat tricourile echipelor CS Mioveni, FC Olt Slatina și PAS Gianina.

Claudiu Bălan are 30 de ani și 1.86 metri, iar Transfermarkt l-a evaluat la 300.000 de euro.

„Traian Ciubotaru a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu FCU 1948. Jucătorul de bandă, extremă stânga, în vârstă de 19 ani, a evoluat în trecut în Italia, la Gravina. Traian este din Bacău, iar junioratul l-a făcut la CS Aerostar Bacău și ACS Viitorul Cluj. Are 1.72 metri și este jucător de picior drept. Printre calitățile sale se numără și tehnica în regim de viteză.

La nivel internațional, Traian Ciubotaru a făcut parte din lotul echipei naționale a României U17 pentru meciurile din preliminariile CE 2022, împotriva Estoniei, Belgiei și Danemarcei.

Mult succes, Traian, și cât mai multe meciuri și performanțe în tricoul FCU 1948“, a precizat clubul FCU.

În această vară, la FCU au mai sosit portarul Codruț Sandu, fundașul Nestorly Lumbu și mijlocașii Darius Dacian Ghindovean, respectiv Moses Abbey.

Claudiu Bălan: „Îmi doresc să promovăm“

Revenirea la FCU îl bucură pe Claudiu Bălan, care nu concepe să nu repromoveze cu echipa lui Marius Croitoru în primul eșalon încă din primul an.

„Mă simt de parcă nu am plecat deloc. Au trecut repede doi ani și mă bucur foarte mult că sunt aici. Îmi doresc să promovăm. O să fie un an greu. Nivelul acestei echipe nu este de Liga 2 și trebuie neapărat să promovăm din primul an. Eu sunt prezent la antrenamente de mai multe zile, iar revederea cu foștii colegi a fost emoționantă. Sper să facem o treabă bună împreună și să începem în forță acest campionat. Vreau să arătăm încă din primele etape că noi o să fim principala candidată la promovare.

Ce a fost mai greu, în perioada de pregătire, a trecut. Acum este o perioadă cu amicale, cu antrenamente tactice… Mai este foarte puțin până la startul sezonului. Practic, din weekendul acesta mai rămân doar două săptămâni și trebuie să muncim.

Suporterii să vină la stadion, să fim uniți și cu sprijinul lor o să reușim. Sunt 100% convins că o să-i facem fericiți anul acesta și o să promovăm“, a declarat Claudiu Bălan, pe pagina de Facebook a grupării FCU.

Miercuri un nou amical

Pentru FCU Craiova urmează un joc amical cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Disputa cu gorjenii este programată miercuri, 17 iulie, de la ora 10.30, în baza de pregătire a FCU. Până acum, FCU a mai susținut jocuri de pregătire cu CSM Slatina (1-1) și CSM Reșița (2-0).

