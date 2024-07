Mitriță și Ivan, posibile variante de „export“! Mihai Rotaru vrea un atacant

Universitatea Craiova poate pierde în această vară doi dintre cei mai importanți jucători. Mihai Rotaru, patronul formației alb-albastre, a afirmat că își dorește încă un atacant în lot, dat fiind faptul că e posibil ca Alex Mitriță și Andrei Ivan să părăsească echipa. Acesta nu a confirmat nicio mutare, ci doar a „aruncat“, practic, cu o posibilă premisă.

„Noi ne dorim să mai facem un transfer. Nu luăm în calcul dacă pleacă Mitriţă, dacă pleacă Ivan . Mai căutăm un atacant. Orice este posibil, şi să vină jucători, şi să plece. Alex Mitriţă e posibil să plece, dar în acest moment este 100% concentrat. I-am spus să nu ia în calcul, să dea tot ce e mai bun până se schimbă ceva”, a declarat Mihai Rotaru, pentru Digisport.

Încântat de transferuri

Universitatea Craiova a făcut deja cinci transferuri în această vară. Gregorio Sierra, Silviu Lung jr, Luis Paradela, Carlos Mora și Takuto Oshima s-au alăturat echipei lui Costel Gâlcă.

Mihai Rotaru s-a arătat încântat de campania de mercato, acesta vorbind, pe scurt, despre cele mai importante achiziții reușite de Știința.

„Aveam de acoperit mai multe poziții, printre care și fundaș central de picior stâng, după plecarea lui Raul Silva, Badelj fiind singurul astfel de jucător. Aveam nevoie de încă un jucător, de aceea l-am transferat pe Sierra. Am preferat să optăm pentru un jucător cu experiență, a venit la propunerea lui Costel. Toate transferurile au fost realizate la cererea antrenorilor, indiferent de numele celui care a pregătit echipa.

Oshima este un mijlocaș box-to-box, seamănă cu Cicâldău ca poziție în teren, poate acoperi și poziția de număr șase. Prin aducerea japonezului, putem acoperi trei poziții diferite. Paradela poate juca și număr nouă, dar și în spatele vârfului, nu doar extremă dreaptă. Mora, la fel. Poate juca oriunde în ofensivă, am încercat să aducem jucători polivalenți, care pot evolua pe mai multe poziții. Uitați-vă pe unde joacă cei din Costa Rica, inclusiv la rezultatele de la Copa Europa. Mora are șapte sau opt prezențe în națională, iar celălalt are 30 pentru Cuba. Ambii au impresionat la antrenamente, fiind peste așteptări”, a spus Mihai Rotaru.

Citește și: Universitatea Craiova și Pyry Soiri și-au luat la revedere