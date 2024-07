România – Olanda 0-3 / Înfrângere grea, dar ne întoarcem acasă cu mândrie!

România a fost eliminată în optimi la EURO 2024! Naționala a încheiat „visul“ unei generații în această seară, tot la Munchen, de unde au început și speranțele. Olanda ne-a venit de „hac“ și a câștigat întâlnirea, scor 3-0, obținând și biletele pentru sferturile de finală. Tricolorii s-au luptat, au pus suflet, dar fotbalul a câștigat în această seară!

România, „sufocată“ în prima repriză

Startul meciului a fost unul mai mult decât surprinzător, cu România la conducerea jocului. Incursiunile lui Hagi și Man au creat ceva emoții în tabăra olandeză, însă tabela a rămas nemodificată. Chiar și așa, ne putem lăuda cu faptul că trupa lui Koeman abia dacă a atins mingea. Min minutul 15, însă, România a fost pur si simplu „sufocată“ de „Portocala Mecanică“. Olanda a dominat copios jocul, a avut peste 10 cornere în mai puțin de 35 de minute și a irosit mai multe șanse bune de gol. În cele din urmă a venit, inevitabil, și golul. Starul lui Liverpool, Gakpo, a luat o acțiune pe cont propriu, l-a fentat din corp pe Rațiu și a finalizat cu un șut pe colțul scurt al porții lui Niță. 1-0 pentru Olanda, o echipă care nu a încetat nici din acel moment să o „lase mai moale“.

Asediul a continuat, împreună cu numeroasele cornere. Drăgușin s-a evidențiat cu două tackling-uri ca la carte, în timp ce defensiva noastră a rezistat eroic până la pauză. Am avut parte și de ceva ghinion în primele 45 de minute. Hagi și-a spart capul în minutul 3, apoi Mogoș a fost schimbat, după ce Dumfries i-a „tăiat“ respirația cu o lovitură puternică în piept. A intrat Racovițan, care a fost la un pas să o și „comită“. România a mai ridicat capul din pământ în finalul primei părți și a încercat să mai împingă și „Portocala Mecanică“ în propria jumătate. În cele din urmă, neamțul Zwayer a fluierat, iar la cabine s-a intrat cu un avantaj minim de partea Olandei.

Doar cu sufletul nu ajungi în sferturi

Repriza secundă a continuat în același stil ca și prima, cu „portocaliii“ la conducerea jocului. România a încercat să mai iasă cu mingea la picior în câteva momente, însă prea puțin. Olanda a irosit ocazii după ocazii, iar Niță a parat de fiecare dată, de câte ori a avut șansa.

Golul al doilea al Olandei și cel care a închis, practic, meciul, a venit în urma unor greșeli individuale din tabăra noastră. Drăgușin a încercat să protejeze o minge care se îndrepta spre afara careului, însă Gakpo nu a renunțat la bătălie, a păstrat mingea pe linia porții și i-a pasat decisiv lui Malen. Acesta a înscris fără emoții și a „turnat plumb“ în picioarele tricolorilor. În prelungiri (90+3), Malen a făcut 3-0 pe un contraatac școală și a stabilit scorul final. Un scor final poate prea dur pentru naționala noastră, care a făcut tot ce putut în fața unei „mașinării“ de fotbal.

România: Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Mogoș (38, Racovițan) – R. Marin, M.Marin (72, Cicâldău), Stanciu (88, Olaru) – Man, Drăguș (72, Mihăilă), Hagi (72, Alibec). Selecționer: Edi Iordănescu.

Olanda: Verbuggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake (69, Van de Ven) – Shouten (69, Veerman), Simons, Reinjders – Bergwijn (46, Malen), Depay (90+2, Blind), Gakpo (84, Weghorst). Selecționer. Ronald Koeman.

Aventura României s-a încheiat la Munchen, acolo unde a și început. Rămânem cu amintiri de neuitat, cu emoții pe care nu le-am mai simțit demult și cu marea mândrie că avem cei mai frumoși fani! Am sperat, ne-am făcut iluzii, am luptat, ne-am entuziasmat, am pus suflet, dar acum ne întoarcem acasă. Până aici s-a putut!

