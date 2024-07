EURO 2024 / Să facem oranjadă din portocală!

Echipa naţională a României va disputa marţi, la Munchen, de la ora 19.00, meciul unei generaţii din faza optimilor de finală ale Campionatului European, în compania selecţionatei Ţărilor de Jos (n.r. – Olanda). Cu un viitor succes, România ar scrie o nouă pagină de istorie, pătrunzând, în premieră, în faza sferturilor de finală ale unui European.

Reamintim că România a încheiat pe primul loc Grupa E, cu patru puncte, la egalitate cu celelalte trei formaţii, dar cu un golaveraj superior. Trupa lui Edward Iordănescu a înregistrat o victorie, 3-0 cu Ucraina, o înfrângere, 0-2 cu Belgia şi o remiză, 1-1 cu Slovacia.

Andrei Raţiu: „Va fi cel mai important meci din viaţa mea“

Fundaşul Andrei Raţiu a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută în Germania, că prima reprezentativă a României trebuie să facă un meci aproape perfect pentru a învinge Olanda. Totodată, acesta a punctat că va fi cel mai important meci din viaţa lui.

„Cred că va fi cel mai important meci din viaţa mea. Olandezii sunt jucători de un nivel foarte înalt şi întotdeauna se bat pentru trofee, campionate, titluri şi aşa mai departe. Cred că trebuie să facem un meci aproape perfect pentru a câştiga. E important să fim foarte concentraţi şi să profităm de şansele noastre. Fotbalul olandez este foarte puternic, bazat mult pe jocul fizic.

O să fim pregătiţi şi pentru lovituri de departajare, pentru că e posibil orice. Sper ca olandezii să nu ne subestimeze pentru că eu cred că ne-am câştigat respectul câştigând grupa. Cred că avem un potenţial mare şi ar trebui să ne aibă în gând. Dacă am ajunge în sferturi am repeta istoria, numele noastre ar rămâne pe vecie. Şi cred că este ceva foarte, foarte important pentru România. Eu sunt privilegiat să fac parte din generaţia asta“, a spus Andrei Raţiu, pentru FRF.

„Jucăm ca acasă fiecare meci“

Fundaşul a subliniat că jucătorii naţionalei vor fi în partida cu Olanda la fel de motivaţi, chiar dacă în tribune nu se vor afla la fel de mulţi suporteri români.

„Noi jucăm ca acasă fiecare meci aici, ne simţim ca şi cum am juca pe Arena Naţională. Iar la meciul cu Olanda noi o să avem o foarte mare motivaţie, chiar dacă vor fi mai puţini fani în tribune. Cred că aş da naţionalei nota 9. Am pierdut un singur meci, însă am rămas pe primul loc în grupă”, a mai spus Raţiu, jucător care nu a avut tangenţă până în acest moment cu Superliga României .

