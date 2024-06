EURO 2024 | România petrece, tricolorii exultă. Vezi declarațiile de după meciul cu Slovacia!

Selecţionata României s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European din Germania, din postura de câştigătoare a Grupei E, după 1-1 (1-1) cu Slovacia, miercuri seară, la Frankfurt. Tricolorii au trecut pentru a doua oară de faza grupelor, după ediţia din 2000! Acum, că au reuşit să termine pe primul loc, este o premieră!

România va juca în optimi pe 2 iulie cu Olanda.

Edward Iordănescu: „E momentul nostru, e seara României!“

Selecţionerul României, Edward Iordănescu, a declarat că acesta este momentul primei reprezentative şi seara întregii țări.

„E momentul nostru, e seara noastră, e seara României! Se întâmplă să fie şi Ziua Drapelului şi este o bucurie în plus. Toţi suntem mândri că suntem români. Fac o reverenţă în faţa suporterilor echipei naţionale a României, de aici, de acasă, de pretutindeni. Ce am trăit aici zilele acestea şi astăzi, bineînţeles, se trăieşte probabil o dată în viaţă. Atâta căldură, atâta suport, atâta sprijin… O spun cu convingere că în istorie suporterii nu au fost niciodată atât de aproape de echipa naţională şi atât de implicaţi în tot ce s-a întâmplat, aşa cum au fost acum. Sunt mândri că sunt români!

Pentru noi cea mai mare preocupare aceasta este. Şi de acolo cred că vine cea mai mare presiune, pentru că ne dorim să nu îi dezamăgim. Şi muncim din toate puterile ca să nu îi dezamăgim“, a precizat Edward Iordănescu, la Pro Arena.

Florin Niţă: „Împreună facem istorie“

Portarul naţionalei României, Florin Niţă, a afirmat că este fericit că poate face istorie pentru fotbalul românesc alături de colegii săi.

„Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a oferit, pentru satisfacţia de după meci, că ne-a ajutat să ne atingem obiectivul şi că am bucurat o naţie întreagă. Sunt foarte fericit! Am muncit împreună, toţi suntem egali, ne-am făcut treaba şi am făcut tot ceea ce ni s-a spus din partea lui Mister. Mă bucur că fac parte din această minunată echipă. împreună facem istorie pentru această ţară frumoasă şi sunt foarte fericit“, a spus Niţă, la Pro TV.

„Fanii s-au ridicat la cel mai înalt nivel. I-am simţit şi în prima, şi în a doua repriză. Le mulţumim pentru efortul făcut în această seară, dar şi din meciurile trecute. Sunt minunaţi şi le mulţumim pe această cale“, a adăugat acesta.

Andrei Raţiu: „O să tragem şi mai tare“

Fundașul Andrei Raţiu a declarat că de acum înainte el şi colegii săi vor trage şi mai tare, iar această calificare o să fie doar începutul.

„Suntem împreună cu suporterii, calificarea aceasta este şi a lor. Le transmitem că de acum o să tragem şi mai tare pentru ca această calificare să fie doar începutul. Acum e bucurie şi orice adversar ar veni acum e bun pentru că am reuşit să trecem de grupe.

Am tras de noi şi am obţinut egalul care ne-a fost bun pentru a termina grupa pe primul loc. Dinaintea meciului ştiam că trebuie să luptăm cu orice şi oricine ca să ne atingem scopul. Nu ne-a interesat că plouă, că adversarii joacă dur sau că terenul e prost“, a punctat Andrei Raţiu.

Răzvan Marin: „Am făcut milioane de români fericiţi“

Marcatorul singurului gol al României în meciul cu Slovacia, Răzvan Marin, a afirmat după calificarea în optimi că este bucuros că a reuşit să facă milioane de români fericiţi.

„Acum va fi un singur meci, va fi cu totul altceva. Ne bucurăm enorm, ne-am îndeplinit obiectivul. Suntem în fericiţi că am făcut milioane de români fericiţi. Cred că pe orice stadion pe care am jucat am dominat, mai ales în tribune şi suntem foarte fericiţi“, a spus Marin.

Ianis Hagi: „Ne dorim să terminăm acest turneu cât mai târziu“

Mijlocaşul României, Ianis Hagi, a afirmat că următorul obiectiv al tricolorilor este să părăsească turneul final cât mai târziu posibil.

„Ne-am îndeplinit primul obiectiv şi am câştigat grupa. Pe lângă obiectivul fotbalistic, aveam şi obiectivul de a scoate lumea în stradă, de a fi mândri de această generaţie şi cred eu că am reuşit să o facem. Ne dorim să terminăm acest turneu final cât mai târziu. Suntem la primul turneu final ca echipă, dar avem un tonus bun“, a spus Hagi.

„Este o surpriză pentru cei care nu ne cunosc. Mentorii pe care noi i-am avut de mici copii ne cunosc personalitatea, suntem învingători. Noi nu luăm niciun meci cu gândul la egal, încercăm mereu să mergem la victorie. Cu aceste rezultate am ridicat ştacheta şi va fi greu să ne menţinem acolo, dar vom da 100% pentru echipa naţională şi vom muri pentru acest tricou“, a mai spus Hagi.

Citește și: România – Slovacia 1-1 | Tricolorii au câștigat Grupa E și vor lupta în optimi