EURO 2024 | Denis Drăguş: „Mergem să câştigăm cu Slovacia“

Naţionala României se pregăteşte să susţină cel de-al treilea meci din Grupa E a Campionatului European din Germania. Tricolorii vor întâlni miercuri, de la ora 19.00, la Frankfurt, reprezentativa Slovaciei, meci al cărui rezultat contează enorm pentru economia clasamentului şi pentru calificarea în optimile de finală. Reamintim că în primele două etape, trupa lui Edward Iordănescu a înregistrat o victorie, 3-0 cu Ucraina, şi o înfrângere, 0-2 Belgia.

În celălalt meci al Grupei E, Belgia o întâlneşte, tot miercuri, de la ora 19.00, dar la Stuttgart, pe Ucraina.

Clasament: 1. România 3 puncte (golaveraj 3-2), 2. Belgia 3 (2-1), 3. Slovacia 3 (2-2), 4. Ucraina 3 (2-4).

„Vrem să terminăm grupa pe locul 1“

Atacantul României, Denis Drăguş, a declarat, într-o conferinţă de presă, că prima reprezentativă îşi propune să câştige partida cu Slovacia, chiar dacă are şi varianta egalului. El a punctat că tricolorii vor să se revanşeze faţă de suporteri după eşecul cu Belgia.

„Toţi ne-am dorit foarte mult în meciul precedent. Probabil că de aceea am luat uneori decizii greşite, dar e în trecut. Am analizat ce am făcut greşit, iar acum suntem foarte încrezători, mergem să câştigăm cu Slovacia. Dorim să ne revanşăm faţă de suporteri, să le producem din nou bucurii. Eu vreau să le mulţumesc. Cred că toată Europa a fost uimită de ce s-a întâmplat pe stadion şi în afara lui cu suporterii români“, a afirmat Drăguş, care a părăsit Superliga din 2019 .

„E mai puţin important cine intră pe teren“

„Eu cred că ne-am recuperat bine. Suntem pregătiţi pentru partida cu Slovacia. Mergem acolo ca să câştigăm şi să terminăm grupa pe locul 1. Sigur, în funcţie şi de celelalte rezultate, dar cu gândul ăsta plecăm, să câştigăm şi să facem din nou lumea fericită. Mă simt foarte bine. Mai departe, dacă voi fi din nou titular… E decizia selecţionerului. Dar pentru noi e mai puţin important cine intră pe teren, important e să mergem mai departe. Fiecare dintre noi este pregătit să dea peste 100% pentru echipa naţională. Suntem o familie! Fiecare se bucură pentru celălalt, deci e mai puţin important cine joacă, cine nu joacă sau cine marchează. Suntem toţi acolo“, a adăugat el.

Întrebat cum comentează speculaţiile potrivit cărora România şi Slovacia ar trebui să încheie egal pentru a merge împreună în faza superioară a competiţiei, atacantul a răspuns: „Nu ne interesează, noi pregătim meciul ca să îl câştigăm. Pur şi simplu tot ce se discută nu ne priveşte“.

