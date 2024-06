Fundaşul Radu Drăguşin a afirmat că victoria României cu Ucraina, scor 3-0, în primul său meci de la EURO 2024, le dă energie şi încredere tricolorilor pentru partida de sâmbătă, de la ora 22.00, cu selecţionata Belgiei.

„Cu siguranţă ne-am bucurat după meciul cu Ucraina. Am fost fericiţi o perioadă, dar cum a trecut. Suntem pregătiţi pentru acest meci cu Belgia, îl pregătim din toate punctele de vedere. Avem o energie şi o încredere în plus datorită meciului pe care l-am făcut iar acest lucru ne dă un moral foarte bun. Presiunea am simţit-o de la începutul preliminariilor. Am jucat mereu cu presiune. Nu există să nu joci cu presiune când eşti la echipa naţională, dar am ridicat ştacheta cu această victorie şi oamenii aşteaptă în continuare o prestaţie foarte bună şi, de ce nu, o victorie. Noi suntem încrezători, avem încredere în mijloacele noastre că putem face o partidă foarte bună mâine (sâmbătă – n.r)“, a afirmat Drăguşin, citat de Agerpres.

„Suntem la mâna noastră“

Jucătorul român spune că Belgia este net superioară Ucrainei, având în vedere că are în componenţă jucători care evoluează la echipe de top.

„Am văzut meciul dintre Ucraina şi Slovacia. Ceea ce este bine este că suntem la mâna noastră, depindem de rezultatele noastre. Noi doar aşa gândim. Suntem conştienţi că Belgia, cu tot respectul pentru Ucraina, este o echipă mult mai valoroasă, jucătorii pe care îi are sunt de cel mai înalt calibru. Dar am jucat de mai multe ori împotriva unor echipe care pe hârtie erau superioare, iar rezultatul ne-a fost nouă favorabil. Vom merge cu aceeaşi mentalitate, cu încredere şi mai mare datorită victoriei pe care am obţinut-o“, a completat Drăguşin.

Suporterii, forța tricolorilor

Radu Drăguşin speră ca suporterii români să creeze la Koln aceeaşi atmosferă frumoasă ca la partida cu Ucraina.

„Nu mă aştept la nimic diferit faţă de ceea ce a fost la meciul cu Ucraina. Aştept acelaşi entuziasm, sper să fie aceeaşi energie, aceeaşi pasiune pe care românii noştri ne-au transmis-o din tribune. Ştiu că şi acasă sunt mulţi români care ne vor urmări. Vrem să-i facem mândri în continuare“, a mai spus Radu Drăguşin.

