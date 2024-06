ACSO Filiaşi, zece ani de Liga 3!

ACSO Filiaşi sărbătoreşte astăzi zece ani de participare în Liga 3. Zece ani de emoţii, de muncă, de dorinţe. Toţi frumoşi, fiecare cu povestea lui… Pe 21 iunie 2014, ACSO Filiaşi a realizat saltul de la Liga 4, la Liga 3, după un baraj desfăşurat într-o singură manşă, pe stadionul „Municipal“ din Severin. Încurajată frenetic de o galerie de 500 de suporteri, elevii lui Gigi Ciurea au câştigat cu 3-2 „bătălia“ cu Flacăra Horezu. Golurile care au adus prima performanţă a formaţiei din Filiaşi au fost marcate de Alin „Cartuş“ Bălă (’12), Fabian „Faraonul“ Cruşoveanu (’15) şi Daniel Celea (’79). A fost un meci cu un final de foc, pentru că vâlcenii marcaseră prin Alex Vladu (’25 – penalti) şi Răzvan Milosteanu (’58).

Iată jucătorii care au făcut posibilă promovarea de la fotbalul judeţean, la cel de sub egida FRF-ului: Victor Lascu – Daniel Ianâcu (‘66, Daniel Celea), Claudiu Sodoleanu, Aurel Lupu, Costinel Mateiţă, Fabian Cruşoveanu (‘89, Octavian Cârjan), Adrian Dumitraşcu, George Hrelea, Laurenţiu Pais (‘40, Răzvan Răducanu), Alin Pârvuică, Alin Bălă. Antrenor: Gigi Ciurea.

Ce a urmat!

În cei zece ani de Liga 3, ACSO Filiaşi a reuşit poziţionări buneîn clasament, unele chiar foarte bune, calificându-se de trei ori în barajul pentru promovarea din eşalonul secund. Din păcate a dat peste adversare puternice din toate punctele de vedere, cum ar fi Corona Braşov, CSM Reşiţa sau FC Bihor Oradea. Gruparea doljeană a luptat şi şi-a câştigat respectul în fotbalul autohton şi îşi continuă drumul la acest nivel, tânjind în continuare la noi rezultate răsunătoare.

Iată clasările realizate de ACSO Filiaşi în Liga 3:

-sezonul 2014/2015 – locul 7 în seria 4;

-sezonul 2015/2016 – locul 14 în seria 4:

-sezonul 2016/2017 – locul 11 în seria 3;

-sezonul 2017/2018 – locul 7 în seria 4;

-sezonul 2018/2019 – locul 5 în seria 3;

-sezonul 2019/2020 – locul 13 în seria 4 (campionatul a fost marcat de pandemia de covid-19 şi s-au desfăşurat doar 15 etape din 30);

-sezonul 2020/2021 – locul 2 în seria 6, eliminată de Corona Braşov în barajul de promovare în Liga 2;

-sezonul 2021/2022 – locul 6 în seria 6;

-sezonul 2022/2023 – locul 2 în seria 7, locul 2 în play-off, eliminată de CSM Reşiţa în barajul de promovare în Liga 2;

-sezonul 2023/2024 – locul 2 în seria 7, locul 2 în play-off, eliminată de FC Bihor Oradea în barajul de promovare în Liga 2.

În toţi aceşti ani, ACSO Filiaşi i-a avut antrenori pe Gigi Ciurea, Ionel Luţă, Dragoş Bon, Viorel Cojocaru, Mugur Guşatu, Silviu Lung, Nae Constantin, Mario Găman şi Victor Naicu.

Florin Spânu priveşte în urmă cu mândrie

Un lucru mai puţin obişnuit în fotbalul românesc este continuitatea la nivel de conducere, în primul rând, apoi şi la staff tehnic. Dacă în privinţa antrenorilor au mai fost schimbări, nu multe de altfel, la nivel administrativ lucrurile au avut continuitate. Florin Spânu s-a aflat în toţi aceşti ani la cârma clubului ACSO Filiaşi, fiind ajutat în ultima perioadă şi de Alin Pârvuică, unul dintre jucătorii care au contribuit la promovarea în Liga 3. GdS a stat de vorbă cu Florin Spânu despre acest deceniu şi a rezultat faptul că preşedintele secţiei de fotbal este mulţumit de munca depusă până acum.

„Se împlinesc zece de ani pe participare a echipei noastre în campionatul Ligii 3… Pot spune că au trecut repede. Au fost zece ani frumoşi, dintre care şapte au fost cu rezultate peste aşteptări şi peste condiţiile pe care le aveam. Cu multă muncă şi seriozitate am reuşit să avem performanţe foarte bune. Mă refer că am terminat mereu în primele echipe în seriile din care am făcut parte. Am reuşit să dăm şi trei baraje de promovare pentru Liga 2.

În plus, am avut doi ani în care am avut rezultate foarte bune în Cupa României. Am ajuns chiar în sferturile competiţiei (sezonul 2021/2022), jucând cu Universitatea Craiova pe stadionul ‘Ion Oblemenco’. Până acolo eliminasem echipe de tradiţie, de valoare, de Liga 1, cum ar fi AFC Hermannstadt şi UTA Arad, dar şi o echipă de Liga 2, precum Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Am respectat competiţiile în care am evoluat. Am încercat continuu să ne autodepăşim“, a subliniat conducătorul grupării doljene.

„Am jucat cinci ani pe alte terenuri şi nu ne-a fost uşor. Am jucat la Braloştiţa, la Işalniţa, pe ‘Chimia’, şi chiar şi la Severin, pe ‘Municipal’. Din 2019 avem un stadion frumos, cochet, iar meritul este al domnului primar, Gheorghe Ilie Costeluş. A ţinut morţiş să ne întoarcem acasă şi să jucăm un fotbal frumos în faţa comunităţii din Filiaşi, care se pricepe la fotbal şi le mulţumesc pe această cale spectatorilor care vin la meciuri“, a completat oficialul clubului ACSO Filiaşi.

Victor Naicu beneficiază de toată încrederea

Florin Spânu a făcut o scurtă trecere în revistă a deciziilor luate în privinţa loturilor şi antrenorilor numiţi. El a explicat şi încrederea oferită lui Victor Naicu, tehnician pe care-l apreciază pentru eforturile făcute.

„Părerea mea este că s-a lucrat foarte bine în aceşti zece ani. Rezultatele s-au datorat şi continuităţii, pentru că am avut mereu aceeaşi conducere şi oameni de decizie serioşi şi inspiraţi. Privind în urmă, putem spune că deciziile legate de lot, de numirea antrenorilor au fost foarte bune. Sunt corect şi spun că am participat la aducerea şi selecţia jucătorilor şi antrenorilor. Am adus la echipă unii antrenori care confirmaseră deja, dar şi unii care veneau din postura de secunzi, în care am văzut un potenţial uriaş. Mă refer la Dragoş Bon, care a antrenat echipa mare a Craiovei, sau Nae Constantin, care este secundul lui Răzvan Lucescu la PAOK.

În momentul de faţă mergem din nou la drum cu Victor Naicu. Este un tehnician foarte bun, care a avut rezultate extraordinare. Spun asta pentru că nu a avut condiţiile de pregătire necesare şi nici un buget foarte mare, aşa cum au beneficiat alte echipe alături de care am concurat. Nu a beneficiat nici de stagii de pregătire. Cu toate acestea a dus echipa mereu la nivelul cel mai înalt şi aici vorbesc despre jocurile de baraj. Suntem foarte mulţumiţi de el! De asta a fost primul cu care am luat legătura şi am şi semnat contractul. Este un profesionist şi îi doresc multă baftă“, a explicat Florin Spânu.

A evidenţiat strânsa legătură cu factorii de decizie ai oraşului

Conducătorul lui ACSO Filiaşi a subliniat aportul factorilor de decizie din oraş. A subliniat că fără ajutorul primit echipa nu-şi putea desfăşura activitatea. A menţionat totodată care ar fi unul dintre obiectivele echipei în viitorul apropiat.

„Întotdeauna am analizat şi am stabilit ca în noul campionat să jucăm pentru locurile fruntaşe, lucru pe care-l vom face şi anul acesta. O să lăsăm lucrurile să decurgă normal şi o să vedem la sfârşitul turului de campionat unde ne vom afla. Cu siguranţă în noul drum avem un prim obiectiv, acela de a întineri foarte mult echipa şi de a alinia cât mai mulţi juniori din pepiniera proprie. În maximum doi ani vrem să ajungem să evoluăm cu majoritatea jucătorilor din propria academie, care este condusă de Costel Vodiţă. Asta nu înseamnă că nu vom avea jucători cu experienţă şi fotbalişti pe care ne vom baza din vechiul lot. Acum urmează perioada de negocieri şi vom vedea cu cine ne vom înţelege.

Se mândreşte cu academia clubului

Dar, ca idee, suntem foarte mulţumiţi de modul cum au decurs lucrurile la academie! Avem peste 200 de copii în momentul de faţă! Cu siguranţă în doi ani vom ajunge să jucăm cu tinerii noştri. Acesta este obiectivul nostru pe termen mediu. Acesta a fost şi mesajul pe care l-a transmis şi domnul primar Gheorghe Ilie Costeluş, pe care-l felicit pe această cale pentru noul mandat. Este un om cu suflet mare şi îi mulţumesc pentru sprijinul pe care ni-l acordă. Vreau să mulţumesc, bineînţeles, şi Consiliului Local al oraşului Filiaşi. A fost mereu lângă noi şi a aprobat cam toate solicitările noastre. Îi asigur totodată pe toţi cei din jurul notru, pe suporteri, că vom lupta întotdeauna să fim acolo sus. O să-i facem mândri de ACSO Filiaşi“, a încheiat Florin Spânu.

