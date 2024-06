Baraj Liga 3 | Metropolitan Işalniţa, perdantă la Titu

Campioana Doljului, Metropolitan Işalniţa, a pierdut categoric, scor 0-3, partida susţinută duminică, pe terenul „Bazei Sportive Hagioaica“, în faţa celei mai bune formaţii din judeţul Dâmboviţa: ACS Urban Titu. Disputa a contat pentru prima manşă a barajului de promovare în Liga 3.

Golurile au fost marcate de Manole (’38), Stoica (’78) şi Moţoi (’81).

De menţionat faptul că gruparea din Işalniţa a evoluat în inferioritate numerică din minutul 52, când Mihai Chiriţă a văzut cartonaşul roşu.

ACS Urban Titu: Curiman – Dicu, Logofătu, M. Vlad, Vasilescu, Bucur, Vîrtej, Sima, Șerban, Moțoi, Manole.

Rezerve: Toader, Verdeș, Istrate, Stoica, Răuță, Tudorache, Lițoiu, A. Ilie.

Antrenor: Marian Vătavu.

Metropolitan Işalniţa: Cosmin Chiriţă – Mihai Chiriţă, Ovidiu Grigorie, Liviu Iacob, Ionel Vătu, Ionuţ Ţucă, Cătălin Ţenovici, Ionuţ Bojică, Dorin Preda, Mihai Ivan, Cătălin Gheorghiţă. Au mai intrat: Alex Dreşcă, Mircea Sgubin, Şegău Calin, Ionuţ Ionele.

Rezerve neutilizate: Robert Nebancea, Laurenţiu Blica.

Antrenor: Adrian Gheorghiţă.

Confruntarea de la Hagioaica a fost arbitrată de o brigadă din Vâlcea. Aceasta a fost compusă din centralul Cătălin Buşi şi asistenţii Alexandru Mihăilă şi Cristian Cosmescu.

Partida retur este programată duminică, 23 iunie, de la ora 17.30, la Işalniţa.

Adrian Gheorghiţă: „Acasă putem să-i învingem“

Antrenorul formaţiei Metropolitan Işalniţa, Adrian Gheorghiţă, a acceptat înfrângerea suferită, dar nu l-a impresionat prea tare echipa din Titu. Acesta consideră că diferenţa a fost făcută de acea eliminare a lui Mihai Chiriţă, fără să critice deciziile arbitrilor. Tânărul tehnician consideră că în retur echipa sa se poate revanşa cu o victorie, dar recunoaşte că e foarte greu să întoarcă şi soarta calificării.

„Am pierdut şi nu pot spune nemeritat, pentru că ei au jucat mai bine. Totul s-a destabilizat din momentul în care a luat cartonaşul roşu căpitanul echipei, Mihai Chiriţă. Am luat gol cam prin minutul 40, foarte greu, după un joc pe contre. Începuserăm bine după pauză, am echilibrat jocul şi a venit eliminarea în minutul 52. Apoi am primit celelalte goluri spre final, toate din faze fixe. Arbitrajul a fost super, nu avem nimic de reproşat, a fost foarte bun.

Deşi pare imposibil de întors acest rezultat, eu totuşi sper şi cred că acasă putem să-i învingem. Nu i-am simţit atât de puternici. Noi eram şi după drum, a fost şi căldură mare, am avut lipsă şi vreo doi titulari, pe Ştefăniţă Sgubin şi Leo Năstase (suspendat). Nu vreau să caut motive… Sunt optimist de felul meu şi aştept măcar victoria în retur“, a declarat Adrian Gheorghiţă, pentru GdS Sport.

