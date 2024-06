Liga 3 | ACSO Filiași și Victor Naicu au parafat un nou contract

Conducătorii clubului ACSO Filiași, Alin Pârvuică și Florin Spânu, au bătut palma cu Victor Naicu pentru un nou contract. Astfel, antrenorul craiovean va apăra interesele grupării doljene și în ediția viitoare de campionat a Ligii 3.

„Nu era prea greu de anticipat prelungirea contractului cu Victor Naicu, antrenor care a reușit să ne califice de două ori la barajul pentru promovarea în Liga 2. Va beneficia de tot sprijinul nostru, ca și până acum, pentru a crea o echipă competitivă, care să scrie noi performanțe pentru orașul nostru“, a declarat președintele Alin Pârvuică.

„Continuăm colaborarea cu Victor, un antrenor care ne-a adus atâtea satisfacții. Îi dorim un nou sezon bun, cu multe reușite“, a punctat președintele secției de fotbal, Florin Spânu.

„Sunt bucuros că am prelungit contractul, pentru că aici mă simt ca acasă. Înseamnă mult pentru mine acest lucru. Înseamnă că am făcut o treabă bună și că oamenii au mare încredere în mine, iar eu vreau să ne batem din nou acolo sus. În momentul acesta am stabilt ca data reunirii echipei să fie în 8 iulie. Celelalte detalii le vom anunța pe parcurs“, a spus Victor Naicu.

Citește și: Nicuşor Bancu: „Prezența la EURO este un vis devenit realitate“