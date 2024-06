Carlo Ancelotti: „A fost mult mai greu decât am crezut“

Carlo Ancelotii, antrenorul campioanei Europei, Real Madrid, a făcut o scurtă analiză după 2-0 cu Borussia Dortmund, în finala Ligii Campionilor. El a recunoscut că prima repriză a fost slabă, dar că elevii săi s-au redresat și în partea secundă și-au demonstrat clasa.

„În prima repriză, nu mi-a plăcut nivelul la care jucam. Am pierdut mingea prea des și în locul greșit. I-am lăsat pe cei de la Borussia Dortmund să joace așa cum au vrut ei, pe recuperare și tranziție. A fost foarte greu, mult mai greu decât am crezut că va fi. În prima repriză a trebuit să suferim, dar la pauză am luat măsuri. Asta am făcut! În a doua repriză am pierdut mingea mai puțin, am jucat mai bine. Dar toate astea sunt detalii nesemnificative. Am câștigat“, a spus Ancelotti.

„Sunt puțin trist (pentru retragerea luiToni Kroos – n.r.), dar a vrut să termine așa. Trebuie să respectăm asta“, a mai spus tehnicianul italian.

În urma acestui succes, Carlo Ancelotti a devenit cel mai titrat antrenor din istoria Ligii Campionilor. Italianul a ajuns la cinci trofee, dintre care două cu AC Milan, câștigate în 2002/2003 și 2006/2007. Acestora se adaugă trei cu Real Madrid, în sezoanele 2013/2014, 2021/2022 și 2023/2024.

