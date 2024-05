Laurenţiu Popescu: „Adrenalina a fost mare, am uitat totul“

Eroul Universităţii Craiova din meciul de baraj cu U Cluj, portarul Laurenţiu Popescu, s-a bucurat că a reuşit să apere șuturile lui Dan Nistor și Florin Ilie și a recunoscut că meciul a fost extrem de dificil.

„Mă bucur că am câștigat, chiar dacă a fost la penalty. Importantă e calificarea în cupele europene. Nu mai știu tot meciul. Adrenalina a fost mare, am uitat totul. Îl știam pe Nistor foarte bine, am fost colegi. Mă bucur că a dat în stânga (n.r. – la loviturile de departajare). În meci a dat pe centru. Îmi pare rău că nu am avut răbdare să stau mai mult. De azi avem vacanță. Universitatea Craiova mereu vrea campionatul. Acum s-a putut doar locul 3, dar sperăm ca anul viitor să fie mai bine”, a declarat „Popică“.

