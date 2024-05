Andrei Ivan: „Las lucrurile să meargă de la sine“

Andrei Ivan, atacantul formaţiei Universitatea Craiova, s-a bucurat pentru calificarea în conference League în dauna lui U Cluj. „Jdechi“ a vorbit şi despre viitorul său la Ştiinţa.

„Pentru noi a fost meci greu, nu am putut să înscriem până în minutul 90. Am intrat în prelungiri, am marcat și am luat gol din penalti în minutul 120+10. Pentru noi a fost presiune, pentru cei de la U Cluj nu cred că a fost. Anul trecut nu am putut juca în Conference League. Zic că e sezon mai bun pentru Universitatea Craiova, acest club minunat. Sperăm să facem un sezon bun în Conference League.

Ne motivează Gâlcă, asta cred că lipsea, și e foarte important pentru noi, jucătorii. Acum mă gândesc doar să ajung acasă, la fetiță și soție, și las lucrurile să meargă de la sine. Eu zic că o să rămân, mai am 3 ani de contract, dar nu avem de unde să știm. Eu zic că la anul se poate să luăm un trofeu“, a declarat Andrei Ivan.

