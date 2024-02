Petrolul – „U“ Craiova 2-3 | Ivaylo Petev: „Un meci bun pentru suporteri“

Antrenorul Universității Craiova, Ivaylo Petev, s-a bucurat pentru victorie, dar nu s-a declarat mulțumit de evoluția alb-albaștrilor.

„Un meci bun pentru suporteri, nu și pentru antrenor. Nu am făcut un meci rău, mai ales în prima parte, am avut ocazii. Ne-am propus să nu mai repetăm greșelile pe care le făceam în startul reprizei a doua, dar le-am dat șansa să marcheze și au egalat. Nu e nimic nou pentru noi. După asta, am continuat să luptăm pentru cele trei puncte și cred că am meritat să câștigăm. Titlul? Nu! Obiectivul meu este să câștig următorul meci“, a spus Ivaylo Petev.

Întrebat despre situația lui Elvir Koljic, Petev a spus: „Vom ști sigur ce se întâmplă cu Koljic zilele viitoare. E o situație normală. Avem un lot numeros și cine va intra în locul lui trebuie să dea totul“.

Florin Pîrvu: „Suntem dezamăgiți de rezultat!“

De partea cealaltă, tehnicianul Petrolului Ploiești, Florin Pîrvu, nu s-a împăcat cu rezultatul.

„A fost un meci frumos, dar pentru noi, cei implicați, este o dezamăgire. Suntem dezamăgiți de rezultat! Ne-am dorit să câștigăm, dar nu am început așa de bine. Am luat gol pe niște momente pe care le-am pregătit. Le-am spus că este o echipă periculoasă. Am luat gol pe tranziție. Mă bucur că am reușit să revenim și jocul ne ducea către o victorie a noastră. Reușisem să marcăm prin Huja, apoi am înscris repede prin Grozav. Aveam speranțe că putem câștiga.

Au un jucător care poate face diferența: Mitriță. Cum am spus și înainte de joc, știam că întâlnim o echipă bună, cu un lot bun de jucători. Au făcut față intensității acestui joc. Mai sunt două jocuri și trebuie să facem tot ce depinde de noi să câștigăm puncte.

Trebuie să fim atenți, dacă nu luăm în primele șase, în play-out sunt echipe cu puncte apropiate și lupta va fi crâncenă și se va da până la capăt. Noi trebuie să credem în continuare. Este dificil, dar mai sunt două jocuri. Chiar dacă nu vom fi în play-off, trebuie să avem puncte și să avem o diferență mai mare de puncte față de restul echipelor“, a spus Florin Pîrvu.

Superliga, etapa 28:

Marți, 27 februarie: FCU Craiova – Poli Iași 1-1, Dinamo – AFC Hermannstadt 1-0, Oțelul Galați – CFR Cluj 2-2.

Miercuri, 28 februarie: U Cluj – Farul Constanța 1-0, Rapid – UTA Arad 4-1.

Joi, 29 februarie: FC Botoșani – Sepsi 1-2, Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 2-3, FC Voluntari – FCSB 1-2.

Clasament: 1. FCSB 61 puncte (golaveraj 52-24), 2. Rapid 51 (50-31), 3. CFR Cluj 49 (52-28), 4. „U“ Craiova 45 (44-36), 5. Farul 41 (36-37), 6. U Cluj 38 (34-38), 7. Sepsi 37 (37-33), 8. Hermannstadt 37 (32-29), 9. UTA 37 (33-40), 10. Petrolul 35 (28-29), 11. Oţelul 33 (29-31), 12. FCU 31 (40-45), 13. Iaşi 31 (32-43), 14. Voluntari 27 (31-45), 15. Dinamo 25 (21-41), 16. Botoşani 20 (30-51).

Etapa viitoare:

Vineri, 1 martie – ora 20.00: Poli Iași – Dinamo.

Sâmbătă, 2 martie – ora 14.00: UTA Arad – FCU Craiova, ora 17.00: AFC Hermannstadt – Oțelul Galați, ora 20.00: Farul Constanța – CFR Cluj.

Duminică, 3 martie – ora 14.30: U Cluj – FC Botoșani, ora 20.30: FCSB – Petrolul Ploiești.

Luni, 4 martie – ora 17.00: Sepsi – FC Voluntari, ora 20.00: Universitatea Craiova – Rapid.

