Giovanni Costantino, după demiterea de la FCU: „Rămân suporterul acestei echipe“

Giovanni Costantino a fost demis din funcția de antrenor al formației FCU Craiova, după remiza de marți seară, 1-1 cu Poli Iași. Italianul a explicat în primă fază, la conferința de presă, cum au stat lucrurile în teren contra moldovenilor. Apoi a vorbit puțin și despre plecarea sa de la echipa lui Adrian Mititelu.

„A fost un meci dificil încă de la început, pentru că a trebuit să efectuăm două înlocuiri în primele minute. Acest lucru nu mi s-a mai întâmplat niciodată în viață. Acest lucru a influențat și cursul jocului. Prima repriză a fost echilibrată și cred că puteam ține de acel 1-0 până la pauză, dar pe final am primit un gol la fel de ușor precum cel de la Sibiu. Este un alt meci în care primim gol pe final de repriză…Repriza secundă nu a fost prea bună și am marcat prin Sidibe, dar ați văzut că golul a fost anulat. Precizez că Bauza a avut o leziune, de aceea nu a jucat astăzi. Cred că nu am făcut cea mai bună repriză și îmi pare foarte rău pentru rezultat. Îmi cer scuze patronului, suporterilor“, a declarat tehnicianul.

„Am vorbit cu patronul și mi-am asumat responsabilitatea pentru rezultat. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect (despre demitere – n.r.). Sunt unele momente și decizii care nu țin de profesionalismul sau de munca făcută de cineva. Cred că lumea trebuie să-și ia anumite responsabilități. Eu sunt responsabil acum, ca antrenor al acestei echipe. Mă doare că nu am reușit mai mult, pentru că în noiembrie și decembrie anul trecut practicam un fotbal bun, tactic, organizat. Acum nu am mai făcut-o și pe mine m-a durut când i-am văzut pe fani că nu sunt fericiți. Nu mai sunt antrenorul lui FCU, dar rămân suporterul acestei echipe“, a completat Giovanni Costantino.

