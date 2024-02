„U“ Craiova – FC Voluntari | Nu mai e loc de sincope!

Universitatea Craiova o va întâlni luni, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe FC Voluntari. Disputa din Bănie „închide“ etapa a 27-a din Superligă și se anunță extrem de disputată.

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) l-a numit „central“ pe Adrian Cojocaru (Galați). Acesta va fi ajutat la cele două linii de către asistenții Valentin Avram (București) și Florian Vișan (Galați). Al patrulea oficial va fi Bogdan Dumitrache (București). VAR-ul va fi asigurat de Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe), respectiv Vasile Marinescu (București).

Observator din partea CCA a fost desemnat Adrian Vidan (București). LPF l-a indicat supervizor pe Marcel Vasile (București).

Ivaylo Petev: „Am mare încredere în băieţi“

Tehnicianul Universității Craiova, Ivaylo Petev, a vorbit despre atmosfera de la lot, despre problemele curente, și speră ca jocul alb-albaștrilor să fie frumos și eficient.

„Aşteptările noastre sunt să jucăm aşa cum am făcut-o în ultimele două meciuri, să avem mai mult noroc. Am mare încredere în băieţi. Suntem într-o situaţie nu tocmai bună şi singuri trebuie să ieşim de aici. Şi să iese doar prin victorie. Atmosfera la echipă nu este rea, ceea ce mă face să gândesc pozitiv. Chiar am jucat foarte bine în ultimele două meciuri şi de aici şi pretenţiile mele.

Sunt sigur că vom arăta un joc mai bun, mai avem o problemă cu rezultatul. Asta e normal pentru fiecare echipă. Ne antrenăm bine, tuturor ne este clar în ce situaţie ne aflăm. Eu sunt mulţumit, băieţii se antrenează aşa cum trebuie, există bună dispoziţie. Cum eu nu mă simt bine, nici ei nu se simt bine pentru situaţia în care ne aflăm. Singuri am intrat aici, în această situaţie, şi împreună trebuie să ieşim“, a declarat bulgarul.

„Vor veni și rezultate pozitive“

Antrenorul Științei nu ia în calcul ratarea calificării în play-off-ul Superligii:

„Am fost şi în situaţii mult mai grele. Important este cum ieşim din această situaţie. Nu e prima dată când s-a vorbit că aş putea fi înlocuit, dar pentru mine singurii importanţi sunt jucătorii. Când văd munca lor mă face să cred că vor veni şi rezultate pozitive. Că se vorbeşte, nu este nici prima dată, nici ultima. Totul este posibil. Cel mai important meci pentru noi este cel de luni şi trebuie să dăm tot ce avem mai bun. Şi apoi ne gândim la următorul meci. Nu îmi este frică că vom pierde play-off-ul. Totul depinde de noi“.

Screciu: „Să aveți încredere în noi că vom prinde play-off-ul“

Un ton optimist a fost afișat și de Vladimir Screciu. Mijlocașul Științei a subliniat că toată lumea își dorește victoria cu Voluntari și le garantează suporterilor că Știința va fi în play-off.

„Nu suntem într-o situație prea bună, dar gândul nostru stă doar la cele trei puncte. Sperăm ca după meciul cu FC Voluntari să ne bucurăm de cele trei puncte, pentru că avem mare nevoie de ele. Atmosfera este destul de bună. Ne-am antrenat bine zilele acestea și trebuie să fim optimiști. Este frustrant că nu am câștigat cu Botoșani, dar acel meci l-am dat uitării. Toată concentrarea noastră este pe meciul cu Voluntari. După ce vom câștiga acest meci, ne vom focusa și pe următoarele. Nu mi-e teamă că nu vom prinde play-off-ul. Am încredere în echipa mea. Și dumneavoastră, suporterii Universității Craiova, să aveți încredere în noi că vom prinde play-off-ul“, a punctat Vladimir Screciu.

