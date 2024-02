Mititelu, despre posibilitatea de a-l schimba pe Costantino: „Ce rost are?“

Patronul clubului FCU, Adrian Mititelu, a declarat că nu intenționează să-l schimbe pe Giovanni Costantino, deși multă lume îl vedea demis pe italian după înfrângerea cu Hermannstadt.

„Nu se pune problema să schimbăm antrenorul. Ce rost are? Mergem cu Costantino până la finalul campionatului. Nu trebuie să facem o tragedie din înfrângerea de la Sibiu, fiindcă nu aici am pierdut intrarea în play-off. Era o partidă de 1, X, 2 în fața unui adversar incomod, cu un stil enervant. Am dezamăgit. Bahassa și Sidibe au fost sub așteptări. Nu mai spun de Chițu, care nu mai seamănă deloc cu cel din toamnă.

E o perioadă dificilă din punct de vedere mental. Dacă vom gestiona bine momentul, putem să câștigăm play-out-ul și poate de data asta vom învinge în barajul pentru cupele europene“, a spus Adrian Mititelu, pentru sportpesurse.ro.

Citește și: Ivaylo Petev și Vladimir Screciu au prefațat meciul „U“ Craiova – FC Voluntari (VIDEO)