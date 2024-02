Mihai Rotaru: „Trebuie să ajutăm să aducem Știința sus“

Finanţatorul formaţiei Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, şi-ar dori să nu mai fie principalul om care „pompează“ bani la echipă. El a reafirmat marţi seară, într-o emisiune tv, că i s-ar potrivi mai bine rolul de simplu acţionar şi că este dispus să renunţe la multe acţiuni.

„Dacă vine cineva să vă cumpere echipa, o dați?”, a fost întrebarea moderatorului de la Digi Sport. Răspunsul lui Mihai Rotaru a venit imediat: „În secunda doi o dau. Și dau și 500.000 de euro sau un milion pe an, ca sponsorizare”.

„O să mă bat pentru ca Universitatea Craiova să fie readusă înapoi pe șină”

Mihai Rotaru a admis că Ştiinţa este în criză din punct de vedere fotbalistic, dar că are încredere că echipa o va depăşi curând.

„Acum cinci etape mă întrebați de titlu. Au fost de coșmar. Dintr-o dată, echipa nu mai este bună. Asta este filosofia mea. O să mă bat pentru ca Universitatea Craiova să fie readusă înapoi pe șină. Unii jucători sunt în formă bună. Nu înseamnă că trebuie să lăsăm capul în jos și să ieșim la bătaie. Știința nu moare! Va reînvia! Trebuie să ajutăm să aducem Știința sus. Cei care sunt lângă Știința trebuie să iasă și să ia atitudine. Sunt în cea mai proastă pasă din ultima perioadă, dar nu este un alibi. E totuși frustrant“, a spus Mihai Rotaru.

„Nu discutăm de reziliere“

Milionarul oltean a lămurit situația lui Ivaylo Petev: „A fost la antrenament, pe teren, dar și la refacere (după meciul cu FC Botoşani – n.r.). Am avut perioade mai bune decât asta din punct de vedere sportiv. Nici nu putem să stăm să se spună lucruri care nu sunt adevărate. A fost la antrenament, inclusiv pe teren. Azi e zi liberă pentru toată lumea. După meci, sunt două categorii de activități: refacerea – cu cei care au jucat mai mult de 60 de minute – și un antrenament puternic cu cei care nu au jucat. Este un neadevăr (că Ivaylo Petev nu a fost la antrenament – n.r.) ca să nu spun o minciună. Le-am cerut chiar eu imaginile. Pot să vă spun că nu am discutat cu el după meciul de la Botoșani. Nu discutăm de reziliere. Sunt anumite lucruri care țin de bucătăria internă. Noi vom fi cu antrenorul până la capăt. Vom face o analiză a aceea ce s-a întâmplat. Podiumul și Cupa României rămân obiective pentru Universitatea Craiova în acest sezon”.

„Când ești jos, dacă toți sar să îți dea un șut“

Mihai Rotaru s-a declarat mâhnit de legendele care critică Universitatea Craiova, în loc să-i ia apărarea sau să vină cu soluţii constructive.

„Dacă dai într-un rapidist, sar 100 în apărare. Dacă dai într-un FCSB-ist, sar 200. La noi, când suntem jos, cei care dau mai tare sunt ai noștri. La Botoșani au fost 10 minute proaste. Am avut o posesie ireală în repriza a doua. Am avut două penaltiuri clare și un roșu. Suntem într-o perioadă proastă. Dar, dacă ne dăm singuri… Am alți ‘clienți’ ca să spun așa. Politica este să atragem noi parteneri. Este un limbaj neprietenos. Când ești jos, dacă toți sar să îți dea un șut în fund, e dureros. O critică e importantă. Când cineva o ia pe arătura, e important. Dar când știi că avem obiective, e important să sprijini!“, a subliniat Mihai Rotaru.

