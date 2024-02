Liga Campionilor | Lazio a „corectat-o“ pe Bayern Munchen

Bayern Munchen nu mai are forţa de altădată, dovadă că eşecurile din campionatul intern sunt urmate şi de cele în Liga Campionilor. Ultima înfrângere a avut loc miercuri seară, la Roma, unde Lazio s-a impus italieneşte cu scorul de 1-0 (0-0). Golul de pe „Stadio Olimpico“, din prima manşă a optimi a fost înscris de Ciro Immobile (’69). A fost dintr-un penalti obţinut de Gustav Isaksen, după un fault comis de Dayot Upamecano. Faultul dur i-a adus francezului şi eliminarea (’68).

Bayern, de şase ori câştigătoare a competiţiei, a dominat jocul. Şi-a creat mai multe ocazii de gol, însă nu a reuşit să fructifice vreuna. A suferit una din rarele sale înfrângeri în această fază a Ligii Campionilor.

Leroy Sane (’32) şi Jamal Musiala (’40) au ratat cele mai mare ocazii ale echipei antrenate de Thomas Tuchel.

Şi Lazio a avut oportunităţi de a marca. Romagnoli (’18), Isaksen (’48) şi Pedro Rodriguez (’90+2) nu au reuşit să îl învingă însă pe Manuel Neuer.

„Am făcut tot ce era posibil să pierdem acest meci. A fost o partidă pe care am avut-o în mână și căreia i-am dat drumul. Am simțit că de la un punct nu am mai crezut în noi. Nu știu de ce s-a întâmplat asta. Au fost prea multe greșeli individuale, nu înțeleg de ce ajungem aici. V-am spus că nu sunt îngrijorat că voi fi dat afară“, a declarat Thomas Tuchel.

Lazio: Provedel – Marusic, Gila (’81, Patric), Romagnoli, Hysaj (’60, Lazzari) – Guendouzi, Cataldi, L. Alberto (’81, Kamada) – Isaksen (’74, Pedro), Immobile (’74, Castellanos), Felipe Anderson. Antrenor: M. Sarri.

Bayern: Neuer – Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Guerreiro – Kimmich, Goretzka (’73, De Ligt) – Sane (’81, Tel), Muller (’81, Choupo-Moting), Musiala – Kane. Antrenor: T. Tuchel.

Manşa secundă va avea loc la Munchen, pe 5 martie.

