„U“ Craiova – U Cluj | Alb-albaştrii nu concep să rateze victoria

Universitatea Craiova o va întâlni vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe U Cluj, într-o partidă contând pentru etapa 25 a Superligii.

Disputa din Bănie îl va avea „central“ pe Radu Petrescu (Bucureşti). Acesta va fi ajutat la cele două linii de Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti) şi Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti). Al patrulea oficial va fi Andrei Antonie (Bucureşti). În camera VAR se vor regăsi Rareş George Vidican (Satu Mare) şi Alexandru Vodă (Alba Iulia).

Observatori vor fi Alexandru Deaconu (Bucureşti), din partea CCA, respectiv Imilian Şerbănică (Bragadiru), din partea LPF.

Ivaylo Petev: „Trebuie să avem încrede şi să luptăm“

Antrenorul Universităţii Craiova, Ivaylo Petev, este convins că alb-albaştrii vor face un joc bun, în ciuda absenţei lui Alex Mitriţă (suspendat). El a simţit că băieţii au fost pozitivi şi s-au antrenat mai bine după victoria de la Sf. Gheorghe şi le cere să fie concentraţi pe toată durata partidei.

„Întâlnim o echipă bună. Ieri (miercuri – n.r.) am citit statistica şi am văzut că U Cluj este a doua echipă care are rezultate pozitive în deplasare. Noi trebuie să fim concentraţi pe durata celor 90 de minute şi din primul minut să căutăm să obţinem cele trei puncte. Sper ca după meciul câştigat cu Sepsi să jucăm cu mai multă încredere şi să obţinem victoria. Este important că în acest meci cu Sepsi toţi au luptat. Am făcut mai puţine greşeli faţă de jocurile de dinainte. Repriza a doua a fost mult mai bună decât prima şi acest lucru a dat rezultate.

Toate echipele sunt periculoase. U Cluj are jucători cu experienţă, unii au jucat aici şi acum e normal să încerce să arate că au un nivel bun.

Nu cred că voi schimba sistemul. Este normal ca într-un sezon să lipsească cineva în unele partide. Data trecută a lipsit Bancu, acum va lipsi Mitriţă. Şi fără el, noi trebuie să ne străduim şi să câştigăm meciul. Trebuie să avem încrede şi să luptăm. Nu avem alte probleme de lot. Lyes Houri a primit o lovitură în coapsă la un antrenament şi din acest motiv nu a putut să fie pe foaie în meciul anterior. Acum s-a antrenat normal toată săptămâna şi o să fie disponibil pentru meciul cu U Cluj“, a declarat antrenorul Universităţii Craiova.

David Lazar: „E important să-i îmbunăm pe suporteri“

Din rândul jucătorilor, portarul David Lazar a afirmat că îşi doreşte foarte mult să obţină primul succes de pe teren propriu din 2024 şi să etaleze un joc bun contra „şepcilor roşii“. El se bucură că a revenit titular şi speră să confirme aşteptările în continuare.

„U Cluj este o echipă foarte bună, cu jucători experimentaţi. Au jucători foarte buni, unii au trecut şi pe la noi, dar în teren uităm de prietenii şi cel mai bun să câştige. Va fi un meci foarte greu, dar ne dorim şi sperăm să obţinem cele trei puncte. Sperăm ca mâine să fie prima victorie. E important să-i îmbunăm pe suporteri, pentru că în ultimul timp i-am cam dezamăgit.

A trecut ceva timp de când nu mai apărasem în campionat. Am rămas concentrat, am muncit şi mi-am aşteptat rândul. Am primit aprecieri, sunt foarte bucuros şi ţin să-i mulţumesc lui Mister (Petev – n.r.) şi întreg staff-ului că a avut încredere în mine.

O victorie nu ar aduce neapărat linişte în privinţa play-off-ului. Mai sunt multe meciuri şi multe puncte în joc. Noi vrem să câştigăm fiecare meci, să strângem cât mai multe puncte şi în play-off o să vedem ce se va întâmpla“, a declarat David Lazar.

Superliga, etapa 25

Vineri, 9 februarie – ora 17.00: Oţelul Galaţi – FCU, ora 20.00: Universitatea Craiova – U Cluj.

Sâmbătă, 10 februarie – ora 14.00: Poli Iaşi – FC Voluntari, ora 21.15: CFR Cluj – Rapid.

Duminică, 11 februarie – ora 18.15: AFC Hermannstadt – Petrolul, ora 20.45: FCSB – Sepsi.

Luni, 12 februarie – ora 17.00: UTA Arad – FC Botoşani, ora 20.00: Farul Constanţa – Dinamo Bucureşti.

Clasament: 1. FCSB 51 puncte (golaveraj 46-21), 2. CFR Cluj 42 (43-24), 3. Rapid 42 (42-27), 4. „U“ Craiova 37 (35-29), 5. Farul 37 (34-33), 6. Sepsi 33 (35-30), 7. Hermannstadt 33 (31-26), 8. U Cluj 32 (31-36), 9. Petrolul 31 (24-24), 10. FCU 30 (38-39), 11. UTA 30 (28-34), 12. Oţelul 28 (24-25), 13. Voluntari 26 (29-40), 14. Iaşi 26 (27-39), 15. Botoşani 18 (23-42), 16. Dinamo 16 (15-36).

