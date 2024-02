FCU – Dinamo | Giovanni Costantino şi Dragoş Albu nu concep decât victoria

FCU Craiova şi Dinamo Bucureşti se întâlnesc vineri, de la ora 20.00, în Bănie, într-o partidă contând pentru etapa 24 din Superligă.

CCA l-a desemnat arbitru central pe Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi). Acesta va fi ajutat de asistenţii Mircea Orbuleţ (Bucureşti) şi Marius Badea (Vâlcea). Al patrulea oficial va fi Bogdan Dumitrache (Bucureşti). VAR-ul va fi asigurat de Sorin Costreie (Voluntari) şi George Florin Neacşu (Câmpulung).

Observator din partea CCA va fi Eduard Dumitrescu (Piteşti). LPF l-a numit observator pe Eduard Alexandru (Ploieşti).

Giovanni Costantino: „Nu sunt aici pentru a freca menta, ci să lucrez“

Antrenorul formaţiei FCU, Giovanni Costantino, a surprins joi, când a susţinut conferinţa de presă în limba română. Chiar dacă a avut ceva dificultăţi, italianul a spus că Dinamo trebuie tratată cu precauţie.

„Meciul de mâine (vineri – n.r.) este foarte important pentru noi. Jucăm cu o echipă cu tradiţie, cu jucători foarte buni şi mă aştept să fie o partidă dificilă. Mă aştept să câştigăm. Este un moment dificil pentru istoria clubului Dinamo. Nu cunosc şi nu mă interesează situaţia lui Dinamo. Sunt interesat doar de echipa noastră. Nu trebuie să vorbim de tradiţie, pentru că joacă FCU din acest moment şi Dinamo din acest moment. Pentru mine, toate meciurile sunt importante.

Şi pentru suporteri este important meciul cu Dinamo, dar şi cel cu CSU, Farul, Rapid. Toate sunt importante. Este posibil să recuperăm diferenţa de puncte faţă de echipele aflate pe loc de play-off. Trebuie să câştigăm cu Dinamo, Oţelul, etc. Nu este uşor, dar este posibil. Aşteptăm alături de noi toţi suporterii, pentru victorie. Acum ne interesează meciul cu Dinamo, apoi ne vom concentra şi asupra celorlate. Avem nevoie de o mentalitate bună şi să jucăm mereu la victorie“, a spus tehnicianul lui FCU.

Întrebat cum de a învăţat să vorbească româna într-un timp atât de scurt, avându-l şi exemplu negativ pe Nicolo Napoli, Giovanni Costantino a spus: „Cred că este vorba despre respectul faţă de România, faţă de club şi faţă de fanii noştri. Eu nu sunt aici pentru a freca menta, ci să lucrez. Iubesc fotbalul“.

Dragoş Albu: „Trebuie să fim pregătiţi“

Mijlocaşul formaţiei FCU, Dragoş Albu, este nerăbdător să joace împotriva lui Dinamo.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu cu Dinamo. Este un derbi pe care noi trebuie să-l câştigăm. În ciuda poziţiei din clasament putem spune că sunt o echipă foarte bună. Au jucători care aleargă foarte mult şi care nu cedează. De aceea cred că mâine seară (vineri – n.r.) ne va aştepta un meci dificil din toate punctele de vedere. Trebuie să fim pregătiţi! Din punct de vedere al jocului am început foarte bine anul. Consider că am prestat un joc foarte bun, dar, într-adevăr, rezultatele nu sunt cele dorite. Jocul ne dă speranţe şi mergem înainte. Trebuie să ne concentrăm pe jocurile pe care le mai avem de disputat şi cred că vor veni şi victoriile.

Pentru mine, un joc cu Dinamo, înseamnă foarte mult. Îmi amintesc că eram foarte mic, mă aducea tata pe stadion şi era ceva foarte important. De mic mi-am dorit să joc într-un astfel de meci şi acum mă bucur. E o onoare şi sper să câştigăm, să ne facem suporterii fericiţi. Dinamo este o echipă importantă a fotbalului românesc şi ar fi păcat să retrogradeze.

Atât timp cât matematic mai avem şanse la play-off şi sunt multe puncte puse în joc, eu sper. Ne dorim în play-off şi vom face tot ce posibilul să ajungem acolo“, a declarat Dragoş Albu.

Superliga, etapa 24

Vineri, 2 februarie – ora 17.00: FC Botoşani – Poli Iaşi; ora 20.00: FCU – Dinamo.

Sâmbătă, 3 februarie – ora 17.00: Petrolul – CFR Cluj, ora 20.00: Rapid – Oţelul Galaţi.

Duminică, 4 februarie – ora 13.00: U Cluj – UTA Arad, ora 15.30: Sepsi – „U“ Craiova.

Luni, 5 februarie – ora 17.00: FC Voluntari – AFC Hermannstadt, ora 20.00: FCSB – Farul.

Clasament: 1. FCSB 50 puncte (golaveraj 45-20), 2. CFR Cluj 39 (41-23), 3. Rapid 39 (40-26), 4. Farul 36 (33-32), 5. „U“ Craiova 34 (32-28), 6. Sepsi 33 (34-27), 7. Hermannstadt 32 (30-25), 8. U Cluj 32 (30-33), 9. Petrolul 31 (23-22), 10. Oţelul 28 (23-23), 11. FCU 27 (36-38), 12. UTA 27 (25-33), 13. Iaşi 26 (26-37), 14. Voluntari 25 (28-39), 15. Dinamo 16 (14-34), 16. Botoşani 15 (21-41).

