Universitatea Craiova, criticată aspru de oamenii casei

Evoluţiile modeste din ultima perioadă, coroborate cu rezultatele neconcordante cu pretenţiile şi investiţiile făcute, au transformat-o pe Universitatea Craiova într-o ţintă a criticilor. Chiar dacă unele sunt constructive, având rolul de a-i trezi pe jucători, antrenori sau conducători, acestea lasă urme cu siguranţă în sufletele celor implicaţi la echipă.

Altfel, Ştiinţa n-a mai câştigat de cinci etape, iar jocul, în ciuda cantonamentului din Antalya şi a transferurilor făcute, nu a cunoscut îmbunătăţiri. Cel puţin după primele două partide oficiale, alb-albaştrii nu au cu ce se lăuda.

Pavel Badea: „Nu suntem pregătiți să emitem pretenții“

Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Pavel Badea, este decepţionat de echipa de fotbal. Acesta nu a rezistat să asiste la întreaga partidă dintre Universitatea Craiova şi FCSB şi a plecat mai devreme, debusolat de cele văzute pe „Ion Oblemenco“.

„E pentru prima oară, după mulți ani, când nu am putut să rezist până la sfârșitul meciului. În minutul 85 m-am ridicat și am plecat și cred că au avut același sentiment foarte mulți oameni de pe stadion. Eram foarte mulți care am plecat înainte de sfârșitul meciului. Decepția a fost foarte mare. Așteptam mai mult de la meciul acesta, de la echipă. Așteptam un rezultat mai bun. Nu ne preocupă neapărat diferența de puncte față de FCSB, ci locul din clasament! Ne preocupă jocul slab al echipei în unele momente – chiar în multe momente. Mă preocupă lipsa de formă a unor jucători… Eu am spus-o de la începutul sezonului: nu suntem pregătiți să emitem pretenții pentru campionat! Suntem o echipă care își poate îndeplini obiectivul, de a fi în primele trei, de a se lupta pentru Cupa României, dar nu pentru a câștiga campionatul! Ne lipsește ceva! Nu știu ce, dar încă ne lipsește“, a declarat Pavel Badea, într-o intervenţie telefonică la Prosport Live.

Sorin Cârţu l-a luat la ochi pe Ivaylo Petev

Nici naşul lui Pavel Badea, Sorin Cârţu, nu a fost mai blând cu cei de la Universitatea Craiova. Fostul președinte al Ştiinţei l-a luat în „cătare“ pe antrenorul Ivaylo Petev.

„Și eu sunt de acord cu treaba asta, că nu cunoaște fotbalul (idee înaintată de finanţatorul Mihai Rotaru – n.r.), dar nici nu îl studiază. Ar trebui să vezi mai multe meciuri cu adversarii, să le observi calitățile pe care le au, în special cei periculoși. Cu cine joc? Cu Farul. Cine e periculos? Păi, Louis Munteanu, etc. Păi, uită-te, bă, la patru-cinci meciuri de-ale lui Louis Munteanu! FCSB: Coman. Uită-te, băi, băiatule, studiază patru-cinci meciuri, nu frânturi de joc pe care ți le prezintă un analist video. Atunci recuperezi din handicapul ăsta pe care îl ai. El, la amândouă partidele, s-a prezentat nepregătit, zic eu, pentru că deciziile luate… Apar cu Farul și prezint doi fundași centrali foarte lenți în fața unui jucător cu demarcare bună, foarte agil. Păi, copilul ăla a avut cinci ocazii. Coman, tot așa (duminică seară – n.r.). Decisiv în multe situații“, a comentat „Sorinaccio“.

„Nu știu dacă trebuie să plece sau să rămână, e decizia lor. Soluția este studiul. Fă studiu mai mult! Păi, tu la meciul cu FCSB te prezinți fără niciun atacant când acolo tremură lumea cu două-trei săptămâni înaintea meciului, să aștepte echipa, să se bată pentru victorie. Lumea era supărată și dacă făceai egal, iar tu vii și te prezinți fără niciun atacant în teren. Ce e atitudinea asta, ce spirit lansezi tu pentru această partidă?“, a tunat Sorin Cârțu.

Următorul meci al Universităţii Craiova va avea loc duminică, 4 februarie, de la ora 15.00, pe terenul formaţiei Sepsi Sf. Gheorghe.

Citeşte şi: Universitatea Craiova a oficializat cooptarea lui Zvonimir Kozulj