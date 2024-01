„U“ Craiova – FCSB | „Leii“, mai hotărâți ca niciodată!

Universitatea Craiova primește astăzi vizita liderului FCSB, într-un derbi contând pentru etapa 23 a Superligii. Confruntarea este programată de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, și va fi arbitrată de Marcel Bîrsan (București). Interesant este că delegarea acestuia se știa încă de vineri, cu mult înainte de a fi anunțată de CCA. În fine, la cele două linii vor fi asistenții Vasile Marinescu (București) și Mihai Marica (Bistrița). Al patrulea oficial a fost numit Ionuț Coza (Cernica).

VAR-ul va fi asigurat de Cătălin Popa (Pitești) și Mircea Grigoriu (București).

CCA a indicat-o observator pe Teodora Albon (Cluj), în timp ce LPF l-a numit observator pe Ioan Bogdan (Arad).

Ivaylo Petev: „Sigur vom câștiga“

Antrenorul formației Universitatea Craiova a declarat, ca de fiecare dată, că elevii săi sunt pregătiți pentru acest duel cu FCSB. El a subliniat însă dorința imensă a alb-albaștrilor de a răpune liderul, de a rămâne în cărțile pentru podium și de a demonstra că eșecul cu Farul a fost doar un accident.

„Urmează un meci greu duminică, trebuie să câştigăm cu orice preţ. Trebuie să analizăm toate greşelile şi să minimizăm toate greşelile pe care noi le-am făcut în meciurile anterioare. Vom juca cu echipa de pe primul loc, pe care o respectăm foarte mult. Nu e întâmplător că ocupă această poziţie. Urmează un meci în care noi trebuie să ne prezentăm mai bine decât în precedentul. Bineînţeles că ne gândim să împiedicăm FCSB în lupta pentru titlu, aceasta e ideea. Trebuie să nu facem greşeli copilăreşti, aşa cum am făcut până acum, ăsta este principiul. Dacă reuşim să facem acest lucru sunt sigur că vom câştiga“, a spus Petev, încă supărat după eșecul cu „marinarii“ lui Hagi.

„E greu să îmi treacă supărarea după meciul cu Farul. Am făcut greşeli multe şi am ratat multe ocazii. Trebuie să ne prezentăm altfel. Fiecare trebuie să fie responsabil şi să facă ceea ce trebuie. Fiecare dintre jucători trebuie să facă o analiză şi trebuie să fim mai convingători. Este foarte important ca noi ca echipă să arătăm stabil şi jocul din apărare să fie fără greşeli. Să sperăm că în următoarele meciuri vom arăta mai bine. Facem tot posibilul pentru aducerea unui atacant, nu este o perioadă foarte bună în această iarnă, dar facem tot posibilul. E bine că avem ocazii de gol, dar, din păcate, nu reuşim să marcăm“, a punctat Petev. VEZI VIDEO AICI!

Alex Mitriţă: „Ne luptăm la campionat“

Din rândul jucătorilor Științei, Alex Mitriță a declarat că își dorește nespus de mult victoria cu FCSB, pentru că doar așa Universitatea rămâne în cărți pentru titlu.

„Este o presiune în plus, pentru că trebuie să acumulăm mai multe puncte. Dar sper să fie un plus pentru noi acest lucru. Trebuie să ne concentrăm la fiecare meci, să nu ne gândim la diferenţa de puncte. Trebuie să luptăm până la capăt! Ce facem acum, să ne dăm deoparte, ca să câştige FCSB campionatul? O victorie ne-ar debloca mental, ar schimba multe lucruri. Au un anumit număr de puncte în faţă, dar asta nu înseamnă că FCSB a câştigat campionatul. Luptăm pentru acest obiectiv. Obiectivul nostru este să ne luptăm la campionat, fiecare echipă are un obiectiv. Sunt multe echipe care trebuie să joace contra lor şi vor avea meciuri grele şi pot pierde cu orice echipă“, a declarat Mitriţă.

„Trebuie să avem un restart“

Alex Mitriță speră ca echipa sa să arate o altă faţă începând de la meciul cu FCSB, după patru meciuri fără victorie în campionat.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună, care stă foarte bine atât ofensiv, cât şi defensiv. Eu vreau să ne dăm un restart şi sperăm că în meciul de duminică să arătăm o altă faţă şi să facem o figură frumoasă. Nu a fost o săptămână OK. Venim după înfrângere, după nişte meciuri mai puţin bune… Trebuie să avem un restart şi trebuie să pornim de undeva. Eu cred că acesta trebuie să fie meciul în care să schimbăm totul, să avem o altă atitudine, să intrăm foarte concentraţi pe teren şi să luăm toate cele trei puncte. Trebuie să ne facem jocul nostru să nu mai repetăm greşelile din trecut“, a mai spus Mitriţă. VEZI VIDEO AICI!

Charalambous: „Suntem într-o formă bună“

De partea cealaltă, tehnicianul FCSB-ului, Elias Charalambous (43 ani), știe că echipa sa nu va avea o misiune ușoară în Bănie. Întrebat de titlu, acesta consideră că „regina“ se decide doar în play-off.

„Va fi un meci dificil cu un adversar greu. E o echipă care are calitate. Jucătorii mei sunt gata. S-au pregătit foarte bine. Am sentimentul că suntem într-o formă bună. Cele trei puncte sunt foarte importante și trebuie să dăm mai mult. Suntem într-o formă bună. Uite, pentru că în ultimele săptămâni am fost întrebat asta, vă spun de acum: câștigătorii campionatului vor fi deciși în a doua parte a play-off-ului. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Genul ăsta de meciuri sunt foarte bune. În general, toate jocurile din România sunt grele“, a declarat Elias Charalambous.

Superliga, etapa 23

Vineri, 26 ianuarie: Farul Constanţa – FCU 1-0.

Sâmbătă, 27 ianuarie: UTA Arad – Sepsi Sf. Gheorghe 2-1, Oţelul Galaţi – Petrolul Ploieşti 0-0, Dinamo – Rapid 1-2.

Duminică, 28 ianuarie – ora 14.00: AFC Hermannstadt – FC Botoşani, ora 17.00: Poli Iaşi – U Cluj, ora 20.00: Universitatea Craiova – FCSB.

Luni, 29 ianuarie – ora 20.00: CFR Cluj – FC Voluntari.

Clasament: 1. FCSB 47 puncte (golaveraj 42-20), 2. Rapid 39 (40-26), 3. CFR Cluj 36 (37-22), 4. Farul 36 (33-32), 5. „U“ Craiova 34 (32-25), 6. Sepsi 33 (34-27), 7. U Cluj 32 (30-32), 8. Petrolul 31 (23-22), 9. Hermannstadt 29 (28-25), 10. Oţelul 28 (23-23), 11. FCU 27 (36-38), 12. UTA 27 (25-33), 13. Voluntari 25 (27-35), 14. Iaşi 23 (25-37), 15. Dinamo 16 (14-34), 16. Botoşani 15 (21-39).

