FCU – Petrolul 2-0 | Constantino – fericit, Pîrvu – frustrat

FCU Craiova s-a impus în fața Petrolului Ploiești cu 2-0, după un meci nebun, cu ocazii uriașe de ambele părți și cu un al doilea gol de cascadorii râsului.

La flash-interviul de după meci, antrenorului lui FCU, Giovanni Constantino, s-a arătat mulțumit de prestația echipei sale și a prupus un jucător la națională.

„E bine, am norocul de a avea o echipă bună. Jucătorii sunt buni și muncesc. Bineînțeles, și eu vin cu pregătirea meciurilor, dar cel mai important aspect e lotul. Pentru mine, fotbalul e un joc de echipă, nu individual. Atacăm și ne apărăm împreună. Văd jucători cu calități bune în atac, care aleargă ca nebunii când n-au mingea. Și văd fundași care încearcă să joace cu mingea la picior. Vrem să jucăm fotbal! Gurău trebuie să aibă ca obiectiv convocarea la naționala României, pentru că are calitate foarte multă. Da, cred că poate fi convocat“, a spus Constantino, la Digi.

Florin Pîrvu: „Suntem dezamăgiți“

Tehnicianul Petrolului, Florin Pîrvu, a subliniat că formația sa a controlat jocul chiar dacă a primit două goluri. El nu-și explică ușurința cu care atacanții săi au irosit ocaziile clare create.

„Gurău merită să fie portarul echipei naționale. A fost senzațional! Ocazii foarte mari. Am controlat meciul. Știam că putem să îi prindem. Suntem dezamăgiți. Nu am ce să le reproșez. Ca joc, am interpretat bine situațiile. Nu reușim să înscriem din situații nu clare, foarte clare. Ne-a lipsit golul. După meciul cu Rapid am spus același lucru. Suntem dezamăgiți. Urmează o scurtă vacanță, iar în cantonament trebuie să muncim mai mult. Urmează un an în care se joacă orice.

Am dus foarte bine jocul. Nu am avut probleme. A fost o nesincronizare în apărare și Achim a reușit să marcheze. Nu au avut ocazii așa mari. A fost un meci deschis în care am venit să jucăm fotbal. Sunt ratări mari. E incredibil“, a spus Florin Pîrvu.

Citește și: FCU – Petrolul 2-0 | Achim și Blănuță au lăsat „lupii“ cu ochii la nocturnă