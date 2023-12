FCU – FC Botoșani 2-0 | Giovanni Constantino: „Am meritat victoria“

Antrenorul formației FCU Craiova, Giovanni Constantino, s-a arătat foarte bucuros de victoria obținută luni seară, în Bănie, 2-0 cu FC Botoșani. Italianul a apreciat evoluția elevilor săi din prima parte a jocului. A admis că echipa a știut să sufere în cea de-a doua și să-și adjudece punctele.

„A fost un meci foarte dificil, pentru că Botoșani a jucat bine și a demonstrat că nu merită să ocupe ultima poziție din clasament. Cred că am jucat bine în prima parte, golul a picat într-un moment potrivit și am gestionat rezultatul bine până la pauză. Apoi, în partea secundă, adversarii au crescut presiunea asupra noastră, dar am reușit să marcăm pentru 2-0. Cred că am meritat victoria. Acum trebuie să ne regrupăm și să ne gândim la meciul cu FC Voluntari.

Este o victorie foarte importantă, pentru că nici noi și nici Botoșani nu stăm bine în clasament. Nu ne-a fost simplu și știam asta dinainte, pentru că Botoșani a remizat cu Rapid și avea un moral bun. Mă bucur că ne-am impus cu 2-0 și asta este foarte important.

Acum trebuie să pregătim foarte bine meciurile cu Voluntari și Petrolul. Trebuie să ne recuperăm forțele, pentru că am depus un efort mare. Trebuie să gestionăm bine aceste trei zile rămase până la jocul cu Voluntari“, a declarat Giovanni Constantino la conferința de presă de după jocul cu moldovenii.

Citește și: FCU – FC Botoșani 2-0 | Victorie scontată cu ultima clasată