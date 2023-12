FCU – Botoșani | Constantino și Radu Negru promit seriozitate

FCU Craiova și FC Botoșani se întâlnesc luni, de la ora 17.00, în Bănie, într-o partidă contând pentru etapa a 19-a din Superligă.

Descoperă oferta Superbet pentru partida cu Botoșani!

Disputa va fi arbitrată de Ionuț Coza (Cernica). Acesta va fi ajutat la cele două linii de asistenții Mihai Marica (Bistrița) și Mircea Orbuleț (București). Al patrulea oficial va fi Bogdan Dumitrache (București).

VAR-ul va fi asigurat de Rareș Vidican (Satu Mare) și Iuliana Dumitrescu (Vâlcea).

Observator CCA va fi Augustus Constantin (Vâlcea). LPF l-a numit supervizor pe Viorel Ilinca (Pitești).

Giovanni Constantino: „FC Botoșani nu este o echipă resemnată“

Antrenorul formației FCU Craiova, Giovanni Constantino, se așteaptă la o dispută aprigă și și-a atenționat elevii că moldovenii vor lupta cu disperate pentru cele trei puncte. Italianul le-a spus să uite de victoria din Cupă, 2-0 cu FCSB, și să trateze serios meciul. Din tabăra gazdelor va lipsi Yassine Bahassa, suspendat pentru cumul de cartonașe.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

„Este un meci cât se poate de dificil, pentru că jucăm împotriva unei echipe care are nevoie de puncte. Sunt sigur 100% că ne așteaptă o luptă dificilă. Ei vor veni foarte motivați, gata să dea ultima picătură de energie ținând cont de situația lor. În ciuda locului din clasament, FC Botoșani a făcut un meci bun cu Rapid, a făcut 0-0, a jucat bine și cu U Cluj, iar mâine (luni – n.r.) va da totul pentru a obține cele trei puncte.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

Le-am spus băieților că acel meci cu FCSB s-a încheiat și că trebuie să ne concentrăm asupra acestui joc. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ și cu mintea limpede la acest joc. Cei de la Botoșani nu sunt cu moralul la pământ. Când ești pe teren, nu contează locurile din clasament, iar acum ei luptă cu disperare pentru cele trei puncte. FC Botoșani nu este o echipă resemnată!

Vom încerca să obținem toate cele 9 puncte puse în jocurile rămase de jucat în 2023. Avem nevoie de multă energie, o mentalitate bună și un spirit de luptă excelent. Acesta este obiectivul nostru acum: 9 puncte!“, a declarat Giovanni Constantino.

Radu Negru: „Vom da totul ca să câștigăm“

Din rândul jucătorilor de la FCU Craiova, Radu Negru, a afirmat că se bucură că a revenit cu succes pe teren și este sigur că meciul cu FC Botoșani va fi greu.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

„Mă bucur că am reușit să revin după acea accidentare și am intrat bine în meciul cu FCSB. A fost un moment dificil atât fizic, să mă recuperez, cât și psihic, pentru că n-a mai trecut prin asta și mi-a fost destul de greu. Nu am știut să gestionez de la început situația. Mă simt bine acum și mă bucur că pot să ajut echipa.

Atmosfera este bună la echipă, pentru că ne-am atins obiectivul pe termen scurt, acela de a ieși din grupele Cupei României. Ne simțim bine și vom da totul ca să câștigăm și cu Botoșani. Vom face o greșeală dacă îi vom subestima pe cei de la Botoșani, pentru că nu va fi un meci ușor“, a afirmat Radu Negru.

Superliga, etapa 19

Vineri, 8 decembrie:

Poli Iași – UTA Arad 1-0

Sâmbătă, 9 decembrie:

Rapid – FC Voluntari 1-2

Duminică, 10 decembrie:

AFC Hermannstadt – Universitatea Craiova 2-1

Farul Constanța – Petrolul Ploiești 3-1

CFR Cluj – FCSB 1-1

Luni, 11 decembrie:

ora 17.00: FCU Craiova – FC Botoșani

ora 20.45: Dinamo – U Cluj

Marți, 12 decembrie:

ora 17.00: Oțelul Galați – Sepsi

Clasament:

1.FCSB 38 puncte (golaveraj 32-19)

2.CFR Cluj 33 (32-19)

3.„U“ Craiova 32 (27-19)

4.Rapid 31 (34-22)

5.Hermannstadt 28 (26-19)

6.Farul 28 (30-31)

7.Petrolul 26 (22-20)

8.U Cluj 26 (27-26)

9.Voluntari 24 (26-32)

10.Oțelul 23 (19-17)

11.Sepsi 23 (21-21)

12.Iași 22 (22-26)

13.UTA 22 (21-26)

14.FCU 18 (28-33)

15.Dinamo 10 (10-30)

16.Botoșani 9 (18-35)

Citește și: Hermannstadt – „U“ Craiova 2-1 | Ivaylo Petev: „Era echitabil un egal“