U Cluj – FCU Craiova 2-1 | Giovanni Costantino: „Am fost foarte slabi“

FCU Craiova a pierdut cu U Cluj, iar la final antrenorul oltenilor, Giovanni Constantino, și-a criticat dur jucătorii.

„În atac, nu am fost buni deloc. Le cer scuze fanilor. Trebuie să înfruntăm realitatea! Am fost buni în ultimul meci, dar azi am fost foarte slabi. Nu e posibil. Nimeni nu acceptă o asemenea contraperformanță. Toată echipa nu a jucat bine. Nu e posibil să încasezi goluri așa. E lipsă de atenție. Toată lumea a văzut. Avem meciuri dificile și trebuie să schimbăm mentalitatea. Dacă avem atitudinea corectă, putem să învingem pe toată lumea. Dacă nu, ne pot învinge și echipele din Liga 3 sau Liga 4. Îmi plac jucătorii mei, dar nu accept asemenea contraperformanță“, a declarat Giovanni Costantino, la Digi.

