Israel – România 1-2 | Ianis Hagi: „Am demonstrat că am fost pregătiţi“

Naționala României s-a calificat la un turneu final, în speță la Campionatul European din 2024, din Germania, după opt ani. S-a întâmplat sâmbătă, în urma victoriei cu Israel, scor 2-1, din Ungaria.

Unul dintre eroii partidei de pe stadionul „Pancho“ a fost Ianis Hagi, autorul golului doi. La finalul partidei, fiul „Regelui“ a fost extaziat.

„Am reuşit să ne calificăm în 9 meciuri, ceea ce e foarte bine. Suntem foarte fericiţi. Am demonstrat că am fost pregătiţi. Golul lor nu a schimbat multe, ştiam că trebuie să fim echilibraţi. Ştim foarte bine unde suntem. În seara asta ne-am adaptat foarte bine, aşa cum am făcut-o în toată campania. Ne-am continuat planul şi a venit şi golul nostru.

Nici nu mai ştiu cum a ajuns mingea la mine la golul 2. Era la un moment dat la Răzvan, după a sărit la mine şi am întors-o la colţul scurt. S-a simţit calificarea după acel gol. Nu cred în coincidenţe, cred în destin. Îţi faci destinul prin muncă. Domnul Iordănescu este un muncitor, eu sunt un muncitor. Putem să ne luptăm de la egal la egal cu orice echipă. Ne-am calificat la EURO, România a fost pregătită de la primul meci şi s-a văzut asta“, a spus Hagi, la Prima TV.

Citește și: Preliminarii Euro 2024 | Israel – România 1-2, în Germania ajungem și noi