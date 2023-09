Ştefan Baiaram, optimist înaintea campaniei pentru EURO 2025

Echipa naţională U21 a României întâlneşte marţi, 12 septembrie, de la ora 19.30, la Elbasan, selecţionata similară a Albaniei. Partidă consemnează debutul în preliminariile Campionatului European pentru tineret din 2025. „Tricolorii“ fac parte din Grupa E, alături de Elveţia, Finlanda, Albania, Muntenegru şi Armenia.

Prezent la lotul naţional, mijlocaşul formaţiei Universitatea Craiova, Ştefan Baiaram, a declarat, într-un interviu acordat FRF TV, că e foarte important pentru moralul lui şi al coechipierilor săi să înceapă campania de calificare la Euro 2025 cu o victorie în faţa selecţionatei Albaniei.

„Sunt foarte onorat să mă aflu azi aici. Mă bucur foarte mult că fac parte din acest lot. E foarte important pentru moralul nostru să începem cu o victorie cu Albania. E un grup nou, o campanie nouă de calificare. Toţi suntem pregătiţi pentru a ne califica la Campionatul European. Ăsta este obiectivul nostru, al tuturor. Acum, pe lângă noii colegi, mă simt puţin bătrân la naţionala Under 21. Sunt jucători tineri, cu mare calitate. Pentru a ne califica la EURO 2025 trebuie să fim un grup unit, să fim o familie. E o grupă grea, în niciun caz una uşoară“, a spus Baiaram.

„EURO 2023 este o amintire neplăcută pentru mine“

Fotbalistul Ştiinţei regretă că a ratat participarea la CE de tineret găzduit în această vară de România din cauza unei accidentări:

„Din păcate EURO 2023 este o amintire neplăcută pentru mine, pentru că am suferit o accidentare la coapsă cu o săptămână înainte. Atunci nu m-am aşteptat să fie aşa de serios, adică să fie ruptură musculară şi să nu pot juca la EURO. Îmi pare rău că nu am putut fi alături de colegii mei să îi ajut. Ar fi însemnat enorm pentru mine. A fost ceva dureros, am trăit meciurile României din faţa televizorului cu foarte mari emoţii“.

