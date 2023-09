FCU – Farul 4-0 | Vasilică și Chițu exultă, Hagi ridică din umeri

FCU Craiova a scos-o la tablă pe Farul, duminică seară, în Bănie. Acest succes a fost savurat din deplin de antrenorul interimar al gazdelor, Dan Vasilică.

„E mai bine decât data trecută. Am marcat și nu am mai primit goluri. Nu aveam emoții că nu vom marca. Am avut un joc ofensiv foarte bun. Probleme erau la desincronizările din defensivă. Odată cu eliminarea lor, eram convinși că vom câștiga. Sunt convins că și dacă Van Durmen și Baeten evoluau mijlocași centrali, jocul la mijlocul terenului era unul consistent. Nu e important cine marchează, important e să câștigăm, să ducem mingea acolo și să fim pragmatici. Avem un atac devastator. Cred că ne apropiem cumva de gașca nebună. Rezultatele nu ne ajută, dar ca joc semănăm puțin cu acea echipă extraordinară a Sportului.

Chițu e atacantul care câștigă dueluri, dacă are spații le fructifică. Are joc aerian, joc de picior extraordinar… Nu sunt eu în măsură, dar, ca simplu spectator, ca suporter al naționalei, e jucător de națională. Indiferent ce adversar are, nu are niciun fel de problemă, câștigă majoritatea duelurilor“, a declarat Dan Vasilică, la Digi Sport.

Chițu: „Vreau să mă bucur de fotbal“

Atacantul lui FCU, Aurelian Chițu, care a oferit două pase de gol, a fost mulțumit de evoluția întregii echipe.

„Nu știi la ce să te aștepți la un meci cu noi. Am reușit să nu mai primim gol, asta e important. Victoria ne va da un moral incredibil, înainte de pauza asta. Sperăm să jucam altceva dupa reluarea competiției. Jucăm un fotbal bun, ne-am apărat foarte bine astăzi.

(n.r. dacă se gândește la un transfer) Vreau să mă bucur de fotbal. Joc fotbal de plăcere, clubul îmi oferă încredere. Sper să continuu tot așa și să avem cât mai multe victorii. Mă bucur că mă simt apreciat aici“, a spus Chițu.

Hagi: „N-avem nicio scuză“

Din tabăra Farului, antrenorul Gică Hagi a fost resemnat și a recunoscut că echipa sa a fost de nerecunoscut.

„Trebuia să vină și momentul ăsta, pentru că nu mai suntem cei de anul trecut, sub nicio formă. N-avem nicio scuză că am jucat multe meciuri, oboseală, sau ce se mai poate zice. Când nu ești 100% din toate punctele de vedere… La fotbal trebuie să lupți. Vrei, nu vrei, te pedepsește fotbalul. În seara asta ne-a pedepsit pe toți. O lecție de fotbal… Trebuia să vină și asta, să învățam anumite lucruri care trebuie respectate.

Important e că ce-am văzut în seara asta e o lecție, trebuie să vorbim și să analizăm, iar după să schimbăm lucrurile total. Dacă nu, nu va fi bine. Avem câteva zile de pauză și e de muncă. Trebuie să ne revenim mental, să fim foarte bine. Unii au spus că sunt la 100%, dar pe teren s-a văzut clar o viteză în minus. Cred că vine bine pauza asta. Ce decizii? Trebuie să ne punem la punct cu toții, să ne așezăm și să fim cei de anul trecut“, a spus Hagi.

