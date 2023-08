FCSB – „U“ Craiova | Alb-albaştrii au strâns rândurile şi merg în Ghencea cu optimism

FCSB şi Universitatea Craiova se întâlnesc sâmbătă, 2 septembrie, de la ora 21.45, pe stadionul din Ghencea, într-un meci din cadrul etapei a 8-a din Superligă. Disputa se anunţă extrem de încinsă, fiind puse în joc puncte extrem de importante, dar şi multe orgolii.

Reghecampf: „Vrem să ne bucurăm împreună cu fanii noştri“

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat că se aşteaptă la o partidă extrem de dificilă contra FCSB-ului. Acesta consideră că prima şansă îi aparţine tot liderului, chiar dacă îi lipsesc câţiva jucători importanţi, precum Florinel Coman, Alex Pantea, Vlad Chiricheş şi Siyabonga Ngezana.

„Atmosfera va fi una specială. Jucăm în Ghencea şi cu siguranţă stadionul va fi plin, fapt care îi va ajuta pe cei de la FCSB. Pentru noi va fi un meci important, mai ales că vom avea ocazia să arătăm că la Constanţa a fost un accident. Venim după o săptămână în care am analizat şi am discutat despre ce am jucat în ultima partidă. A fost un meci foarte slab făcut de noi, în care eu nu am recunoscut mulţi dintre jucătorii noştri.

Am discutat cu ei şi despre ce ne va aştepta pe Ghencea. Faptul că jucăm pe un stadion nou, arhiplin, ar trebui să ne motiveze. Jucăm şi într-o zi specială pentru tot ce înseamnă Universitatea Craiova şi vrem să ne bucurăm împreună cu fanii noştri. Vrem să le aducem o bucurie în plus. Sper ca jucătorii să aibă o reacţie pozitivă. Pentru asta te antrenezi, pentru asta joci fotbal, să ai parte de astfel de stadioane şi de asemenea meciuri în care poţi să arăţi cu adevărat la ce nivel eşti şi ce poţi să faci în cariera ta de fotbalist. Eu sunt pozitiv. Avem toate motivele să facem un meci bun şi să fim bucuroşi după meciul de sâmbătă seară“, a spus tehnicianul Ştiinţei.

„Nu este Universitatea favorită! Am simţit pe pielea noastră la Constanţa, unde, probabil, mulţi, în frunte cu mine, nu ne-am gândit că Farul va intra cu cea de-a doua echipă. Nu este cazul nici cu FCSB, pentru că lotul lor este foarte valoros. Jucătorii care sunt pe banca lor au calitate şi pot să-i suplinească pe cei care lipsesc. Este un minus pentru ei că absentează doi-trei jucători importanţi şi mai sunt câţiva care se refac, şi nu ştim dacă vor intra, cum ar fi Şut sau Băluţă. Cred că n-ar trebui să ne gândim la acest lucru şi să luăm jocul foarte în serios. Indiferent de componenţa celor de la FCSB, jocul va fi foarte dificil. Ne trebuie o atitudine bună. Ne trebuiesc bărbaţi care să intre în luptă, pentru că numai aşa poţi face performanţă“, a completat Reghe.

E bucuros cu transferul lui Lyes Houri

Laurenţiu Reghecampf a vorbit şi despre ultimul transfer realizat de Universitatea Craiova şi a punctat că sunt mici şanse să mai apară şi alţi jucători până la iarnă.

„Lyes Houri este de foarte mult timp pe lista noastră şi a lui Mihai Rotaru. Într-adevăr, eu am insistat să-l aducem pentru că exista această oportunitate. Dacă vă amintiţi, în perioada trecută când a fost la noi ne-a ajutat foarte mult. Din păcate s-a accidentat într-un meci de pregătire şi n-am putut să-l folosim în următoarele 6 luni. Aşa cum ştiţi, noi făcusem o ofertă să-l cumpărăm, dar s-a accidentat şi nu s-a mai întâmplat acest lucru. Sper să fie de bun augur, să reintre şi să ajungă din nou la forma lui bună. Va trebui să-l ajutăm şi cu siguranţă vom primi şi din partea lui aportul bun în meciurile în care avem nevoie.

Deocamdată cred că ar fi cazul să ne oprim (cu transferurile – n.r.). Mai sunt câteva zile din mercato şi dacă mai există posibilitatea să putem aduce încă un jucător care să ne ajute şi să ridice nivelul echipei o vom face. Dacă nu, ne concentrăm pentru la iarnă şi vedem ce vom avea nevoie“, a comentat antrenorul Ştiinţei.

Jasmin Kurtic: „Vrem să câştigăm meciul şi să ne facem fanii fericiţi“

Din rândul jucătorilor Universităţii Craiova, Jasmin Kurtic a spus că aniversarea Ştiinţei trebuie marcată şi cu un rezultat bun cu FCSB, în Ghencea.

„În primul rând vreau să vorbesc despre aniversarea clubului, de cei 75 de ani de existenţă, un lucru foarte important. Ştiu că sunt mulţi suporteri care vor veni la stadion, iar noi vrem să devenim din ce în ce mai buni şi, bineînţeles, vrem să contribuim şi noi la această zi specială cu o bucurie. Vrem să câştigăm meciul şi să ne facem fanii fericiţi.

Nu ştiam foarte multe despre echipă înainte să vin aici, dar acum mă bucur. Sunt într-o misiune, la fel ca un soldat, şi trebuie să muncesc mult, bine şi să ajut echipa, antrenorul, să fiu cât de profesionist pot şi să ne atingem obiectivul. Am jucat în multe meciuri cu presiune. Este normal să fie presiune în fotbal, mai ales dacă vrem să câştigăm trofee. Nu contează că în tribune sunt 25.000 de oameni sau 10.000. Obiectivul nostru este să câştigăm şi trebuie să dăm totul pentru asta“, a explicat mijlocaşul sloven.

Întrebat despre valoarea campionatului nostru, Kurtic a spus. „Am jucat de câteva ori împotriva naţionalei României şi mi-am dat seama în acel moment că aici sunt foarte mulţi jucători buni. Chiar şi în aceste două partide pe care le-am susţinut în Superligă am realizat că formaţiile respective au fotbalişti valoroşi. Noi trebuie să formăm o echipă bună, unită, cu calitate în joc, cu forţă fizică, aşa cum îşi doreşte şi Mister. Trebuie să ne autodepăşim din acest punct de vedere“.

Superliga, etapa 8

Vineri, 1 septembrie – ora 18.30: Petrolul Ploieşti – Oţelul Galaţi, ora 21.30: Rapid – Dinamo.

Sâmbătă, 2 septembrie – ora 19.00: FC Voluntari – CFR Cluj, ora 21.45: FCSB – Universitatea Craiova.

Duminică, 3 septembrie – ora 13.30: U Cluj – Poli Iaşi, ora 21.30: FCU Craiova – Farul Constanţa.

Luni, 4 septembrie – ora 18.30: FC Botoşani – AFC Hermannstadt, ora 21.30: Sepsi Sf. Gheorghe – UTA Arad.

Clasament: 1. FCSB 15 puncte (11-5), 2. „U“ Craiova 14 (11-4), 3. CFR Cluj 13 (13-7), 4. Petrolul 12 (12-10), 5. Rapid 11 (14-10), 6. Voluntari 10 (12-14), 7. Sepsi 9 (6-2), 8. Farul 9 (11-10), 9. Hermannstadt 8 (8-7), 10. Dinamo 8 (7-11), 11. U Cluj 7 (12-15), 12. UTA 7 (6-10), 13. Oţelul 6 (5-7), 14. FCU 6 (14-18), 15. Botoşani 3 (5-10), 16. Iaşi 3 (6-13).

