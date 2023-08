Gică Hagi exultă după victoria cu Universitatea Craiova

Tehnicianul formaţiei Farul Constanţa, Gică Hagi, a fost încântat de evoluţia elevilor săi din partida cu Universitatea Craiova, câştigată cu 2-0.

„Cred că astăzi le-am adus aminte suporterilor, telespectatorilor că de asta am ieşit campioni. Am fost noi, echipa ofensivă care a găsit soluţii. Am jucat cum trebuie ofensiv şi defensiv am pus o presiune incredibilă. Cred că atuul Farului a fost ăsta şi anul trecut: ambele faze aplicate foarte bine. Cu o echipă care are atacanţii pe care îi are Craiova nu trebuie să le dai şanse. Meciul ăsta îmi aduce aminte de tot ceea ce s-a întâmplat anul trecut în play-off. Eu cred că am dominat tot meciul. Am ştiut ce trebuie să facem şi am arătat că suntem campioana României.

Am decis ca în săptămâna asta să fim cei de anul trecut, pentru că e o săptămână importantă. Jucăm la Helsinki şi apoi la Craiova. Joi, trebuie să facem foarte bine. E un meci important al nostru, vrem să mergem acolo să fim noi, să tratăm meciul cu seriozitate şi fără să ne presionăm prea mult“, a spus Hagi.

Citeşte şi: Farul – „U“ Craiova 2-0 | Reghecampf, dezamăgit de jucători