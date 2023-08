Liga 3 | ACSO Filiaşi – Cetate Deva, un meci de care pe care

ACSO Filiaşi turează motoarele înaintea primului meci oficial din noul sezon al Ligii 3 – seria 7. Băieţii lui Victor Naicu, Cosmin Fruntelată şi Costel Vodiţă o întâlnesc sâmbătă, de la ora 18.00, pe teren propriu, pe Cetate Deva, una dintre formaţiile care şi-au arătat intenţia de a promova la finalul acestui an competiţional.

„Întâlnim cea mai bună echipă din serie şi spun asta pentru că este formaţia care a mers în play-off-ul pentru promovare în ediţia trecută. În plus, a transferat foarte mulţi jucători de mare calitate în această vară, cu experienţă, mulţi evoluând în eşaloanele superioare. Plecăm cu şansa a doua, dar am încredere că ne-am pregătit foarte bine şi că putem să începem sezonul cu dreptul.

E foarte important să nu pierdem acest joc şi ar fi extraordinar dacă l-am câştiga. Vrem şi noi să vedem la ce nivel suntem în momentul de faţă. Doar Armăşelu are probleme medicale şi nu putem conta pe el. Şi lotul a suferit modicări şi sper ca jucătorii noi să fi înţeles că la acest club sunt pretenţii şi că trebuie să se ridice la nivelul aşteptărilor. Am încredere în toţi băieţii pe care-i am la dispoziţie! Sperăm să începem cu un rezultat pozitiv, să materializăm avantajul terenului propriu“, a declarat antrenorul doljenilor, Victor Naicu.

Optimist s-a arătat şi căpitanul Cosmin Calu:

„Va fi un meci tare, la fel cum au fost toate cele susţinute împotriva Devei. Ştim că şi-au întărit lotul în această vară, dar vom da totul ca să avem o replică bună. Trebuie să ne ridicăm la nivelul meciului şi să câştigăm, cum am mai făcut-o împotriva lor în play-off. Fiind prima etapă şi jucând şi sâmbăta, ne dorim ca suporterii să vină într-un număr cât mai mare şi să ne susţină, pentru că avem nevoie de aportul lor“.

Lotul echipei ACSO Filiaşi pentru sezonul 2023-2024:

portari: Dragoş Constantinescu, Yanis Găgeatu, Dumitru Mateiescu;

fundaşi: Cosmin Calu, Eduard Dina, Costinel Gugu, Cosmin Dobre, Dănuţ Scuturoiu, Robert Tudor, Dennis Tudorescu;

mijlocaşi: David Stăiculescu, Daniel Rogoveanu, Viorel Vîlcică, Alex Armăşelu, Eduard Udrea, Marius Florea, Cătălin Albu, Robert Petre, Sorin Popa, Vicenzo Foresti, Alex Vulpe;

atacanţi: Alex Fotescu, Cătălin Manolache, Robert Oprea, Alex Vintilă.

Liga 3 – seria 7, etapa 1:

Vineri, 25 august – ora 18.00: Gilortul Târgu Cărbuneşti – Ghiroda şi Giarmata Vii.

Sâmbătă, 26 august – ora 18.00: CSO Turceni – FCU II Craiova, Jiul Petroşani – Viitorul Şimian, Voinţa Lupac – Universitatea II Craiova, ACSO Filiaşi – CSM Deva.

