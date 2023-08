FCU – Voluntari 3-1 | Nicolae Dică, mulțumit: „Băieții au înțeles mesajul meu“

FCU Craiova s-a impus categoric în fața formației FC Voluntari, scor 3-1, iar antrenorul Nicolae Dică s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi.

„Este important că am reușit să câștigăm acest joc. Am făcut un joc bun, din punctul meu de vedere, și ofensiv. Defensiv îmi doream să nu primim acel gol, dar se întâmplă. Important este că am gâștigat jocul, că am început bine, am avut o atitudine bună.

Am avut reacție după pierderea mingii, am fost agresivi, am făcut pressing bun, ofensiv. Am marcat 3 goluri, ne-am mai creat încă vreo 4-5 ocazii de a marca. Îi felicit pe băieți pentru atitudinea pe care au avut-o. În continuare trebuie să fim conștienți că ne așteaptă partide foarte grele.

Știam că ne așteaptă o partidă grea. Voluntari era într-o formă foarte bună. Reușise să câștige cu Rapid în ultima etapă. D-asta am și spus înainte de joc că trebuie să fim pregătiți pentru un joc foarte greu. Băieții au înțeles mesajul meu și au început jocul foarte bine.

Ne bucurăm că am reușit să câștigăm al doilea joc consecutiv, dar nu am realizat absolut nimic. În continuare trebuie să fim modești, să fim calmi. Trebuie să ne antrenăm 100% în continuare cum am făcut-o de când am venit aici și, cu siguranță, vom avea rezultate.

Îmi doresc acest lucru, am încredere în băieți că putem să facem lucruri împreună, împreună cu conducerea clubului, cu toată lumea, să reușim să facem performanță”, a spus Nicolae Dică, la Digi Sport.

„La fotbal nu există liniște“

Tehnicianul echipei patronate de familia Mititelu a admis că presiunea este mare, dar speră să realizeze lucruri frumoase la FCU.

„La fotbal nu există liniște. Eu întotdeauna îmi doresc mai mult. Este clar că putem mai mult decât s-a făcut în anii precedenți. Cu multă muncă, cu disciplină, putem să reușim acest lucru. Încerc, împreună cu staff-ul meu, să facem lucrurile bine la antrenamente și jucătorii să perceapă ceea ce noi vrem de la ei. Se pare că, ușor-ușor, au înțeles mesajele noastre și sper în continuare să avem aceeași atitudine.

De când am venit la meciul cu Sepsi, am pierdut în minutul 89, puteam să plecăm cu un punct de la Sfântu Gheorghe. Apoi, cu U Cluj, am pierdut acest joc, poate meritam măcar un egal.

Am primit golurile pe final de joc. Important este că băieții au avut reacție după aceste jocuri pierdute. Au fost transferați aici la un club cu tradiție, la un club unde toată lumea își dorește performanță, patronul a investit foarte mulți bani“, a mai spus Dică.

Citește și: FCU Craiova – FC Voluntari 3-1 | Victorie zdrobitoare și spectaculoasă