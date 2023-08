FCU Craiova – Voluntari | Dică şi ai săi nu concep decât victoria

FCU Craiova şi FC Voluntari „deschid“ etapa a 5-a din Superliga. Partida este programată vineri, de la ora 20.30, în Bănie, şi va fi arbitrată de Rareş George Vidican (Satu Mare). Acesta va fi ajutat de asistenţii Ferencz Tunyogi (Zalău) şi Adrian Vornicu (Iaşi) şi rezerva Florin Andrei (Târgu Mureş).

VAR-ul va fi asigurat de Radu Petrescu (Bucureşti) şi Cătălin Buşi (Vâlcea).

Observator din partea CCA va fi Eduard Dumitrescu (Piteşti), în timp ce LPF l-a numit supervizor pe Imilian Şerbănică (Bragadiru).

Nicolae Dică: „Trebuie să fim pregătiţi“

Antrenorul formaţiei FCU Craiova, Nicolae Dică, speră ca elevii săi să obţină a doua victorie consecutivă.

„Am obţinut o victorie importantă la Botoşani, cu o atitudine bună, dar a trecut acel joc. Trebuie să fim pregătiţi pentru partida cu Voluntari. Întâlnim o echipă bună, care trece printr-un moment foarte bun. Este foarte bine organizată defensiv, pleacă foarte bine pe contraatac, e bună la fazele fixe, deci trebuie să fim pregătiţi pentru acest joc.

La Botoşani am fost mulţumit de atitudinea pe care am avut-o, de unitatea de care am dat dovadă pe teren şi trebuie să continuăm pe aceeaşi linie. Trebuie să câştigăm acest joc, altfel nu mai are valoare succesul de la Botoşani. Trebuie să fim concentraţi în continuare şi să obţinem rezultate pozitive. Atmosfera este bună, băieţii s-au antrenat foarte bine în această săptămână şi trebuie să pună în practică la joc ceea ce am antrenat. Dacă vor face acest lucru, cu siguranţă vom reuşi să obţinem un rezultat pozitiv“, a declarat Nicolae Dică.

Şi jucătorii sunt optimişti

Din rândul jucătorilor lui FCU, Aurelian Chiţu şi Danny Henriques ştiu că va fi un meci dificil contra Voluntariului, dar cred în victorie.

„Probabil că acesta este cel mai important meci de la începutul campionatului, pentru că o victorie ar însemna să ieşim din zona aceea a ultimelor locuri. Eu cred că echipa a crescut de la meci, la meci, iar victoria de la Botoşani ne-a dat o încredere mult mai mare. Sper că vom face un meci la fel de bun precum cel de la Botoşani şi că o să câştigăm. Nu prea ai timp la fotbal ca să stai şi să plângi, pentru că vine meciul următor. Pierzi, câştigi… Noi intrăm de fiecare dată pe teren ca să câştigăm, dar nu ne iese de fiecare dată. Avem nevoie de cele trei puncte şi să mergem mai sus. E decizia lor (suporterilor – n.r.) dacă vin sau nu. Probabil că şi noi dacă vom avea rezultate bune se vor întoarce“, a declarat Aurelian Chiţu.

„Va fi un meci dificil, dar sperăm să ne impunem, pentru că avem nevoie de cele trei puncte. Când câştigi, săptămâna de pregătire e mai veselă, ai mai multă încredere, dar acum vrem să câştigăm şi acasă. Grupul este bun şi unit. Trebuie să ne facem treaba în teren“, a spus Danny Henriques.

Superliga, etapa 5

Vineri, 11 august – ora 20.30: FCU – Voluntari.

Sâmbătă, 12 august – ora 18.30: Oţelul – U Cluj, ora 21.30: Iaşi – „U“ Craiova.

Duminică, 13 august – ora 21.30: Rapid – Petrolul.

Luni, 14 august – ora 20.30: Dinamo – Botoşani.

10 septembrie: Hermannstadt – FCSB, CFR Cluj – Sepsi, Farul – UTA.

Clasament: 1. FCSB 12 puncte (golaveraj 8-2), 2. Voluntari 9 (7-6), 3. Sepsi 8 (5-1), 4. „U“ Craiova 8 (4-1), 5. CFR Cluj 7 (6-3), 6. Farul 6 (8-7), 7. Hermannstadt 6 (5-4), 8. Rapid 5 (6-4), 9. Petrolul 5 (5-6), 10. U Cluj 5 (6-8), 11. UTA 4 (4-6), 12. Oţelul 3 (2-4), 13. FCU 3 (5-8), 14. Iaşi 3 (4-7), 15. Botoşani 2 (4-6), 16. Dinamo 1 (2-8).

